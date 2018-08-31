Представителям ОНК предоставили возможность посетить Владимирский централ

Как сообщили ТАСС в областном управлении ФСИН, общественники могли лично убедиться в том, что в этой тюрьме никто не голодает. Ранее правозащитники заявляли о том, что в этом пенитенциарном учреждении 30 осужденных, возможно, держат голодовку. В ФСИН утверждают, что при обходе камер во время завтрака отказов от приема пищи не было.