Представителям ОНК предоставили возможность посетить Владимирский централ
Как сообщили ТАСС в областном управлении ФСИН, общественники могли лично убедиться в том, что в этой тюрьме никто не голодает. Ранее правозащитники заявляли о том, что в этом пенитенциарном учреждении 30 осужденных, возможно, держат голодовку. В ФСИН утверждают, что при обходе камер во время завтрака отказов от приема пищи не было.
Комментарии1
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stebinmaku 31 августа 2018 | 20:06
"Представителям ОНК предоставили возможность посетить Владимирский централ" .. этапом из Твери..