Власти Крыма решили не останавливать работу предприятия «Титановые инвестиции»

На этом заводе на днях зафиксирован выброс кислотного накопителя. В результате в Армянске на крышах домов и листьях деревьев появился желтый налет, а в округе стоит неприятный запах. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что меры приняты, и поручил главам муниципалитетов круглосуточно держать связь с жителями и реагировать в случае обращений.

Территории школьных и дошкольных учреждений будут обрабатывать содой.