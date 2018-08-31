Власти Крыма решили не останавливать работу предприятия «Титановые инвестиции»
На этом заводе на днях зафиксирован выброс кислотного накопителя. В результате в Армянске на крышах домов и листьях деревьев появился желтый налет, а в округе стоит неприятный запах. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что меры приняты, и поручил главам муниципалитетов круглосуточно держать связь с жителями и реагировать в случае обращений.
Территории школьных и дошкольных учреждений будут обрабатывать содой.
Комментарии12
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tvitov66 31 августа 2018 | 20:07
Ну и прально - за травлю дорогих крымчан Трамп томагавками не кидается. Еже ли чо "можем повторить"(с)
dorin1987 31 августа 2018 | 20:19
tvitov66: А что не так? Зато баз НАТО нет. Камней с неба не подвезли пока, но и так сойдет. Зато держаться там, ага.
tvitov66 31 августа 2018 | 20:23
dorin1987: главное что бы электричество не вырубали ...
basel812 31 августа 2018 | 20:08
Готовились к камням с неба, а выпала кислота.
krek63 31 августа 2018 | 20:12
basel812: Кастрюльный юмор только для кастрюль.
ura_123 31 августа 2018 | 20:14
krek63: Не це хлопчик, то хлопковая действительность)))
aleksandr39 31 августа 2018 | 20:22
basel812: Ополченцы начали процесс образования КНР (Крымская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
vilingrad 31 августа 2018 | 20:10
Глава скончался на месте от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы, не совместимой с жизнью"
У Захарченко были мозги?
tvitov66 31 августа 2018 | 20:15
vilingrad: не, там не смекнули что Мозгового убили ещё в 2015, а у этого просто череп - ну ПОПУтали, бывает
dorin1987 31 августа 2018 | 20:21
vilingrad: /У Захарченко были мозги? / - Хороший вопрос, но как бы то ни было - он пораскинул тем, что было :) Лучшая новость недели :) Следом будет цирковое представление с его похоронами :)
gregor 31 августа 2018 | 20:20
Всё нормально , сказал глава Крыма . Всё так и должно быть .
sasass 31 августа 2018 | 20:20
Химзавод в курортной зоне - это госпреступление...