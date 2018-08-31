В Москве подтверждают гибель главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, за терактом стоят киевские власти.
Между тем, в СБУ уже отвергли свою причастность к убийству Захарченко.
По поступающим сообщениям, Захарченко умер от черепно-мозговой травмы, которую получил в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Еще двое его спутников, включая министра финансов самопровозглашенной республики, с тяжелыми ранениями госпитализировали.
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