В Москве подтверждают гибель главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, за терактом стоят киевские власти.

Между тем, в СБУ уже отвергли свою причастность к убийству Захарченко.

По поступающим сообщениям, Захарченко умер от черепно-мозговой травмы, которую получил в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Еще двое его спутников, включая министра финансов самопровозглашенной республики, с тяжелыми ранениями госпитализировали.