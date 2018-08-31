Смерть главы ДНР Захарченко «абсолютно ничего не изменит» в отношениях между Россией и Украиной — депутат Верховной Рады Украины

Смерть главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в результате взрыва «абсолютно ничего не изменит» в конфликте между Россией и Украиной. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

По его словам, смерть А.Захарченко ничего не изменит, так как он был «марионеткой Москвы». " Таких марионеток было довольно много и в Луганске и в Донецке. Никакой самостоятельной роли он не играет и самостоятельных принципиальных решений он не принимал. Руководят всем кураторы ФСБ", — сказал А.Гончаренко. Он добавил, что А.Захарченко легко найдут замену.

Сегодня стало известно о том, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко скончался в результате смертельного ранения, полученного из-за взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.