Следственные органы в Мордовии устанавливают обстоятельства гибели трех рабочих в канализационном колодце
Следственные органы в Мордовии устанавливают обстоятельства гибели трех рабочих в канализационном колодце в Саранске. Следователи на месте происшествия допрашивают свидетелей и очевидцев. Как передает Интерфакс, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Точную причину смерти должна установить экспертиза.
Комментарии6
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fig_vvam 31 августа 2018 | 19:38
Кому как повезет, кто-то умирает в канализации, кто-то в ресторане, причем в своем украденном собственными руками, а итог один.
Отнесут на кладбище и закопают.
ykpon_cyka 31 августа 2018 | 19:50
fig_vvam: Как вы прям за душу взяли , философ однако ! Я думаю что джемаль ,маккейн и немцов тоже в теме !)
antiboh 31 августа 2018 | 19:56
ykpon_cyka: В теме,все в теме и Захарченко и Кобзон. Говорят один еврей не в теме был,две тыщи лет назад,но доказательств нет до сих пор.
tvitov66 31 августа 2018 | 20:18
antiboh: Прелепин то как вовремя соскочил - как знал!
pravdatut 31 августа 2018 | 19:58
Что выяснять? Все разы в кан. колодцах задыхаются метаном. Для избежания этого, по правилам, колодцы вентилируют и берут пробы воздуха!!
tvitov66 31 августа 2018 | 20:21
pravdatut: а я то думал что от перебора запаха отчизны милой!