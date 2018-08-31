Число пострадавших после взрыва на оборонном заводе в Дзержинске выросло до 6-ти
Как сообщили ТАСС источники в экстренных службах, один человек в тяжелом состоянии переведен в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Власти пока подтверждают гибель троих сотрудников предприятия. Есть сведения о двух пропавших без вести.
Комментарии5
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aleksandr39 31 августа 2018 | 19:41
Ополченцы начали процесс образования ДНР ( Дзержинская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
pravdatut 31 августа 2018 | 19:53
Убийство захарченко может быть плановым для "снятия " с выборов в Украине неугодного Москве кандидата в президенты!!
antimalin 31 августа 2018 | 19:57
pravdatut: Комментарий не по теме новости.
aleksandr39 31 августа 2018 | 20:08
pravdatut: Это внутренние разборки среди членов ОПГ " днр -лугандон " .
eduard53 31 августа 2018 | 20:18
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Пусть дремучим попахивает суеверием,
Но чего ожидать от завода и города
С именами серийных убийц? Нам тогда –
Школы и детсады б окрестить ещё Берией,
С барельефом в пенсне, привыкали чтоб смолоду:
Кто на "Войковской" вспомнит расстрельный подвал?