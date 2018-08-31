В Донецке убит руководитель так называемой ДНР Александр Захарченко

Местные власти обвиняют в покушении украинских диверсантов. Несколько человек уже задержаны.

Захарченко получил смертельные ранения при взрыве в кафе «Сепар» в центре города. На кадрах с места происшествия видно, что одноэтажное здание повреждено, автомобильное движение в квартале ограничено. Администрация самопровозглашенной республики уже подтвердила, что Захарченко мертв. Пострадал также министр финансов ДНР. Местные спецслужбы уже назвали произошедшее терактом.

Более того, силовые структуры сообщают о первых подозреваемых, которых задержали в автомобиле. Источник «Интерфакса» называет их украинскими диверсантами и связанными с ними лицами. Обвинить Киев в причастности к покушению успели в Госдуме. Власти Украины на новости из Донецка называют две версии убийства: разборки боевиков и «рука Москвы».

В сети сообщают о введении дополнительных мер безопасности и перекрытии дорог в Донецке. Между тем представители сепаратистов обещают рассказать подробности происшествия на пресс-конференции в ближайшее время.

Глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев назвал убийство Захараченко ужасной новостью для реализации минских соглашений.