Сторонникам Алексея Навального согласовали митинг против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге

Акция запланирована на 9 сентября. Как сказал нам глава местного штаба Навального Денис Михайлов, Смольный разрешил митинг, потому что запреты не мешают людям выходить на улицы.

Организаторы ожидают, что в митинге примут участие не менее 4-х тысяч человек.

Между тем, в Смольный подана еще одна заявка на акцию оппозиции против пенсионной реформы – на этот раз на 16 сентября. Среди заявителей представители «Справедливой России», «Открытой России», ПАРНАСа, ЛДПР, «Коммунистов России» и ряда других организаций. Ответа организаторы еще не получили.