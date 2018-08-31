Сторонникам Алексея Навального согласовали митинг против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге
Акция запланирована на 9 сентября. Как сказал нам глава местного штаба Навального Денис Михайлов, Смольный разрешил митинг, потому что запреты не мешают людям выходить на улицы.
Организаторы ожидают, что в митинге примут участие не менее 4-х тысяч человек.
Между тем, в Смольный подана еще одна заявка на акцию оппозиции против пенсионной реформы – на этот раз на 16 сентября. Среди заявителей представители «Справедливой России», «Открытой России», ПАРНАСа, ЛДПР, «Коммунистов России» и ряда других организаций. Ответа организаторы еще не получили.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ykpon_cyka 31 августа 2018 | 19:09
Вот блин ,а сам главмудень олексий, в это время в обезьяннике будет парашу драить ! Так и пройдет рыволюция без лидера ,пичалька !)
arkady1956 31 августа 2018 | 19:27
ykpon_cyka: Не переживай....как произойдет,ты первый узнаешь.....Что тогда писать будем?
fig_vvam 31 августа 2018 | 19:28
ykpon_cyka: хлопнули Захарченко и комменты заблокировали. Это неправильно. Не дают осудить теракт.
Скорее всего пауки в банке перегрызлись.
Видна своя рука.
Украинцы так профессионально не могли сработать.
Если они, то это работа высший класс.
Но скорее всего соратнички подкрались со спины.
А ты как, сука, думаешь?
ykpon_cyka 31 августа 2018 | 19:32
fig_vvam: Я думаю что это для папуасии это нормально , там у этих обезьян по другому быть не может !)))
fig_vuam 31 августа 2018 | 19:42
ykpon_cyka: ты чо, сука, сбрендила? В Донецке же его грохнули, а там Русский мир.
Ты чо Русский мир папуассией обозвала?
И русских людей назвала обезьянами? Ты совсем,
сука, ссучилась.
eniro 31 августа 2018 | 19:45
fig_vuam: Успокойтесь, он к этому шел... А после,можно и "дурака" включить. А вы докажите? Можно и "посочувствовать." Какой светильник разума угас... А можно и Россию обвинить. Уничтожили-де свидетеля "черных махинаций".
kakslon 31 августа 2018 | 19:09
Жду яркого заявления!
unprejudiced 31 августа 2018 | 19:16
В Донецке задержали подозреваемых в убийстве главы ДНР Александра Захарченко. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в "силовых структурах" ДНР.
"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица", - сказал собеседник агентства.
Безотлагательно надо созывает Совбез ООН где единогласно принять резолюцию о признание киевского бандеровского режима террористическим государством и начать создавать международный трибунал где судить кровавую киевскую хунту! Страну кто проголосует против немедленно выкинуть из ООН, на веки вечные!
kakslon 31 августа 2018 | 19:23
unprejudiced: И отобрать ключи,где деньги лежат.
fig_vuam 31 августа 2018 | 19:48
unprejudiced: Ты всерьез эту дурь написал или стебешься над трупом?
Задержать соратнички, которые Захарченко и грохнули могут кого угодно, чтобы от себя подозрения отвести. Скорее всего схватили первых попавшихся. Пара-тройка часов хорошей работы и они во всем сознаются и признаются, что и фараона Аменхотепа запарафинировали.
Но кару ты страшную придумал, выкинуть из ООН.
Жуткое просто наказание.
Аи насчет указаний Совбезу ты просто молодец.
Нехорошо так над покойником стебаться.
sasass 31 августа 2018 | 20:17
Снежный ком противников пенсионной реформы нарастает - он может спровоцировать лавину народного возмущение и тогда придет конец всему...