Студентов университета «Синергия» призывают обязательно пойти на встречу с мэром Сергеем Собяниным

Об этом «Эху Москвы» рассказали учащиеся факультета Театра, кино и телевидения. Встреча пройдет 3 сентября в Олимпийском в рамках бизнес-форума, организованного университетом. Руководство ВУЗа не имеет отношения к требованию обязательной явки, — говорит декан факультета Елена Крылова.

«Во-первых, я не могу отвечать за те фразы, которые кто-то где-то излагает. Во-вторых, бывает, что я говорю одно, а меня слышат по-другому. Я не могу отвечать за то, что кто-то где-то как-то делает. Я могу отвечать за собственные слова и поручения. Вот мое поручение конкретно мои менеджеры выполнили нормально. Если кто-то где-то перебдел… бывает. Да, это такая акция — начало учебного года. И такое крупное мероприятие с достойными людьми. Почему такая увязка именно с Сергеем Собяниным?»

Сообщение с указанием обязательности явки появилось в одной из групп ВКонтакте, связанной со студентами факультета Театра, кино и телевидения. Позднее оно было удалено.