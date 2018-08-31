Студентов университета «Синергия» призывают обязательно пойти на встречу с мэром Сергеем Собяниным
Об этом «Эху Москвы» рассказали учащиеся факультета Театра, кино и телевидения. Встреча пройдет 3 сентября в Олимпийском в рамках бизнес-форума, организованного университетом. Руководство ВУЗа не имеет отношения к требованию обязательной явки, — говорит декан факультета Елена Крылова.
«Во-первых, я не могу отвечать за те фразы, которые кто-то где-то излагает. Во-вторых, бывает, что я говорю одно, а меня слышат по-другому. Я не могу отвечать за то, что кто-то где-то как-то делает. Я могу отвечать за собственные слова и поручения. Вот мое поручение конкретно мои менеджеры выполнили нормально. Если кто-то где-то перебдел… бывает. Да, это такая акция — начало учебного года. И такое крупное мероприятие с достойными людьми. Почему такая увязка именно с Сергеем Собяниным?»
Сообщение с указанием обязательности явки появилось в одной из групп ВКонтакте, связанной со студентами факультета Театра, кино и телевидения. Позднее оно было удалено.
Комментарии6
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ugiazov 31 августа 2018 | 19:06
Добровольно-принудительно. Что-то знакомое.
dadmorose 31 августа 2018 | 19:20
ugiazov: выбор должен быть демократический. Или сюда, или на похороны к Кобзону
edyunia 31 августа 2018 | 19:21
\\бывает, что я говорю одно, а меня слышат по-другому.\\
Гибридненькая какая-то деканша, а ещё преподаватель.
amrigo 31 августа 2018 | 19:30
Фашизм он такой, а вы как думали.
piter_ug 31 августа 2018 | 19:42
Почему бы и не пойти?
С плакатом - тундра зовёт оленевода!
sparky 31 августа 2018 | 20:06
Декан блеет так, что всё понятно.