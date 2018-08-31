СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей на оборонном предприятии в Нижегородской области

По данным следствия, на заводе имени Свердлова в Дзержинске погибли 3 человека, четверо госпитализированы, двое числятся пропавшими без вести.

Как сообщил врио гендиректора завода Михаил Лебедев, ЧП произошло во время перегрузки противопехотных мин.

Завод имени Дзержинского специализируется на изготовлении боеприпасов для горнорудной промышленности.