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19:00, 31 августа 2018

СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей на оборонном предприятии в Нижегородской области

По данным следствия, на заводе имени Свердлова в Дзержинске погибли 3 человека, четверо госпитализированы, двое числятся пропавшими без вести.
Как сообщил врио гендиректора завода Михаил Лебедев, ЧП произошло во время перегрузки противопехотных мин.

Завод имени Дзержинского специализируется на изготовлении боеприпасов для горнорудной промышленности.

Комментарии

9

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peresvet73 31 августа 2018 | 19:07

А чё дело-то сразу?! Подумаешь! - бабы ещё нарожают! А нагрузка на пенсионную систему снизилась! Сколько там миллионов сэкономили, Правительство уже посчитало?!

maxcarev 31 августа 2018 | 19:11

Захарчеко убит: Обычная ротрация кадров по-путински в ДНР/ЛНР. Отработанная технология.

malanoff 31 августа 2018 | 19:14

maxcarev: Есть Захарченко - есть Донецкая республика , нет Захарченко - нет Донецкой республики / Володин ?/

kottigr1 31 августа 2018 | 19:16

peresvet73:
"Муравейник живёт: Кто-то лапку сломал – не в счёт, а до свадьбы заживёт, а помрёт – так помрёт."

sardonyx 31 августа 2018 | 19:09

Ящики виноваты, ящики, гнилые оказались.

yralez 31 августа 2018 | 19:20

Гибнут хорошие люди, рабочие, ни в чем не виноватые.
Но сегодня есть и хорошие новости.....два людоеда отправились к черту.

pravdatut 31 августа 2018 | 19:20

Это убийство может быть плановым для снятия с выборов в Украине неугодного Москве кандидата в президенты!!

ems1 31 августа 2018 | 19:26

Захарченко был обречён. Раз начались игры между Путиным и Порошенко, - теряет всегда слабый. А Путин в этой игре на вылет - слабое звено. По-хорошему, от него нужно бежать, как от проказы. Просто бежать некуда - позади Москва.

y20160414 31 августа 2018 | 19:47

«боеприпасов для горнорудной промышленности»
        Ну да, «гуманитарной помощи» для «шахтёров и трактористов».   Сепарам – сепарья смерть.   И захарченко, и этому рашкинскому быдлу.

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