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18:31, 31 августа 2018

В Москве у памятника Маяковскому задержаны шесть человек

Как передает Интерфакс, они зажгли файеры и развернули баннер со словами «Запрещается запрещать».
В пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия» утверждают, что на Триумфальной задержаны их активисты в рамках мероприятия в защиту свободы собраний «Стратегия-31».

Комментарии

6

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putin2018 31 августа 2018 | 18:33

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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

andreykochnev 31 августа 2018 | 18:35

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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

ura_123 31 августа 2018 | 18:37

Стратегия 31 уж очень удачно прошла в донецке...

pyco_mypucmo 31 августа 2018 | 18:47

ura_123:
Ещё один русскомирец исдох. Собаке собачья смерть.

ss2020 31 августа 2018 | 18:50

ura_123: нет уже Гауляйтера...такой экземпляр для гааги пропал!)

abuvgrobu 31 августа 2018 | 18:49

Отчего-то есть стойкая уверенность, что все эти покушения со смертельным исходом в ДНР-ЛНР происходят если и не с прямым участием и под руководством российских спецслужб, то уж с их ведома точно.. Вспомнились все смерти лидеров сопротивления.. Странные они все какие-то..

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