В Москве у памятника Маяковскому задержаны шесть человек

Как передает Интерфакс, они зажгли файеры и развернули баннер со словами «Запрещается запрещать».

В пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия» утверждают, что на Триумфальной задержаны их активисты в рамках мероприятия в защиту свободы собраний «Стратегия-31».