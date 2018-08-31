Бывший министр экономразвития Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии в Тверской области

Как сообщила «Медузе» зампред московской ОНК Ева Меркачева, с момента прибытия Улюкаева в колонию он попадает в больницу уже второй раз. Диагноз не уточняется.

Улюкаев отбывает 8-летний срок лишения свободы по обвинению в вымогательстве взятки у главы «Роснефти».