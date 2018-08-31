Бывший министр экономразвития Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии в Тверской области
Как сообщила «Медузе» зампред московской ОНК Ева Меркачева, с момента прибытия Улюкаева в колонию он попадает в больницу уже второй раз. Диагноз не уточняется.
Улюкаев отбывает 8-летний срок лишения свободы по обвинению в вымогательстве взятки у главы «Роснефти».
Комментарии2
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velbkeirf1 31 августа 2018 | 18:36
в Турции: сажают вора в чан с дерьмом, только голова торчит, а над ним янычар стоит и каждые пять минут мечем над чаном махает. Не нырнул Вор в дерьмо, голова с плеч. так он весь день в дерьмо и ныряет."
nikolashin2017 31 августа 2018 | 18:46
velbkeirf1: представьте: путин в чане том
и понырять ему - не в лом...