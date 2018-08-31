СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей на оборонном предприятии в Нижегородской области
По данным следствия, на заводе имени Свердлова в Дзержинске погибли 3 человека, четверо госпитализированы, двое числятся пропавшими без вести. Это предприятие специализируется на изготовлении боеприпасов.
Комментарии11
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kryimzdick 31 августа 2018 | 18:35
Че-то ржу с событий на в Даунбассе
serhio_25__ 31 августа 2018 | 18:41
kryimzdick: Параша хочет начать новый виток войны. И чего ты ржешь, думаешь Параша тебя на фронт не отправит?
roman_i_olga 31 августа 2018 | 18:44
serhio_25__: включите коменты про Героя Донбасса. пусть весь мир увидит как беснуется бандеровская мразь
serhio_25__ 31 августа 2018 | 18:46
roman_i_olga: Согласен, этот тот случай, когда комменты надо включить. Будет сразу видно, кто его убил, кто террорист, кто хочет начать новую войну.
kryimzdick 31 августа 2018 | 18:46
roman_i_olga: Рома, он же Ольга, он же Лавесса
edyunia 31 августа 2018 | 18:49
roman_i_olga: \\включите коменты про Героя Донбасса\\
Умер максим - да и кобзон с ним.
kryimzdick 31 августа 2018 | 18:44
serhio_25__: Я радуюсь за повышение мастерства украинских служб уничтожения террористов. Это прям уже уровень Моссад.
serhio_25__ 31 августа 2018 | 18:44
Параша имел нулевые шансы на переизбрание. Американские хозяева не одобрили его на новый срок. Единственный шанс Параши остаться у власти, это затеять новую горячую фазу войны.
kryimzdick 31 августа 2018 | 18:46
serhio_25__: Ты уже постирал портянки или так в окопы полезешь, в душистых? Какая разница, как помирать, правда? Все равно пахнуть будешь хреново.
serhio_25__ 31 августа 2018 | 18:48
kryimzdick: Какие смелые укропские диванные бойцы, когда они в интернете, а не в окопе.
kryimzdick 31 августа 2018 | 18:50
serhio_25__: Ну портянки-то постирал, окопник?