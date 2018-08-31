Сторонникам Алексея Навального согласовали митинг против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге
Акция запланирована на 9 сентября. Как сказал нам глава местного штаба Навального Денис Михайлов, Смольный разрешил митинг, потому что запреты не мешают людям выходить на улицы.
Организаторы ожидают, что в митинге примут участие не менее 4-х тысяч человек.
Комментарии1
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fresh_breeze 31 августа 2018 | 18:43
Главарь беспорядков в безопасности, можете выходить, он своё дело сделал — спровоцировал вас, а сам в это время в VIP-камере московского СИЗО будет деликатесы шамать, поставляемые из АП, да и из одного иностранного посольства наверняка тоже.
Ураганьте, и помните: за каждый арест вы получите по 10 000 у.е. — Вождь обещал, а он своё слово держит. )))