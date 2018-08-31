Сторонникам Алексея Навального согласовали митинг против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге

Акция запланирована на 9 сентября. Как сказал нам глава местного штаба Навального Денис Михайлов, Смольный разрешил митинг, потому что запреты не мешают людям выходить на улицы.

Организаторы ожидают, что в митинге примут участие не менее 4-х тысяч человек.