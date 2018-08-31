В Монако состоялась жеребьевка футбольной Лиги Европы

Питерский Зенит сыграет с представителями Дании, Франции и Чехии. Копенгаген в розыгрыше прошлого сезона вышел из Группы, но попал на будущего победителя мадридский Атлетико и выбыл из борьбы. Бордо занял в чемпионате Франции шестое место и в следующем году отмечает десятилетие своего последнего чемпионства. Пражская Славия – финишировала второй в чемпионате Чехии. Год назад не смогла выйти из группы Лиги Европы. Краснодар встретится с испанской Севильей, бельгийским Стандартом и турецким Ахкисаром. Фаворитом группы является Севилья, которая выигрывала трофей пять раз, больше, чем кто-либо другой. Только что в клуб перешел нападающий Спартака Квинси Промес.

Стандарт стал серебряным призером чемпионата Бельгии, что же до Ахкисара, то это обладатель Кубка Турции, кроме того команда выступает в тех же цветах, что и Краснодар. Московский Спартак получил в соперники испанский Вильяреал, венский Рапид и Глазго Рейнджерз. Вильяреал закончил чемпионат Испании пятым 5 и оказался выше Севильи, с которой Спартак играл в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне. Рпаид – один из самых известных австрийских клубов, действующий бронзовый призер чемпионата Австрии, что же до Рейнджерз, то команда впервые после банкротства пробилась в Еврокубки, обыграв в раунде плей-офф российскую Уфу.

Первые матчи группового этап Лиги Европы пройдут 20 сентября.