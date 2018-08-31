Центробанк планирует создать «черный реестр» клиентов, через счета которых хакеры выводят похищенные средства

Проект распоряжения финансового регулятора публикует «Коммерсанте». Список пособников хакеров начнет действовать уже в сентябре.

Список создадут в дополнение к федеральному закону о защите банковских клиентов от хищений. Он вступает в силу 26 сентября и дает банкам право на два дня приостанавливать все операции по подозрению в проведении несанкционированных клиентами транзакций. Поправками будет введено понятие «дропперов». Это физлица и компании, через счета которых идут сомнительные деньги. Кредитные учреждения обяжут передавать в ЦБ номера карт, телефонов, счета и электронного кошелька получателя денег, если вдруг возникнет подозрение о несанкционированной операции.

В отношении потенциальных «дропперов» установят ограничения на перевод денег и снятие наличных. В Центробанке уверены, что смогут вести базу так, чтобы минимизировать «риски ошибочного занесения» в нее добросовестного клиента. Тем не менее, на сегодня защитных инструментов, которые предлагает Банк России, явно недостаточно. Таком мнение «Эху» высказал заместитель главного редактора портала «Банки.ру» Семен Новопрудский.

Новопрудский добавил, что меру с «черным списком» необходимо использовать осторожно, чтобы не поставить в неудобное положение тех, кто никакого отношения ни к дропперам, ни к хакерам не имеет.

Закон, кстати, не обязывает банки сообщать клиентам о попадании в новый «черный список» дропперов. Но даже при случайном попадании в такой реестр механизма исключения из него пока не предусмотрено.