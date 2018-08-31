Сторонники немецкой партии «Альтернатива для Германии» оспорили преступления нацизма во время посещения мемориала концентрационного лагеря Заксенхаузен, где во время войны были убиты тысячи советских солдат.

Глава фракции «Альтернативы для Германии» в бундестаге Алис Вайдель пригласила в столицу ФРГ группу сторонников партии из своего избирательного округа в земле Баден-Вюртемберг. Поездка была оплачена из бюджета правительства ФРГ, экскурсию организовало Федеральное ведомство прессы. Однако во время посещения мемориального комплекса Заксенхаузен в окрестностях Берлина приверженцы «Альтернативы для Германии» поразили сотрудников музея открытым оправданием преступлений фашизма. Посетители из право-популистской партии постоянно прерывали экскурсовода «явно правыми и ревизионистскими высказываниями», заявил представитель мемориала. Так, преступления нацистов сравнивались с некими «деяниями союзников», существование газовых камер ставилось под сомнение.

Сторонники «Альтернативы для Германии» отрицали Холокост и преступления, совершенные нацистами в концентрационных лагерях. Представительница ведомства прессы подтвердила, что во время экскурсии высказывались «антисемитские и исторические неприемлемые мнения». Сотрудник мемориала вынужден был прекратить свой рассказ. Происшествие стало известно из материала берлинской газеты «Тагесшпигель». На основании этого полиция завела уголовное дело «в отношении неизвестного». Алис Вайдель отрицает свою причастность к происшествию. Представительница кабмина ФРГ заявила, что германское правительство осуждает недооценку и умаление преступлений национал-социализма.

В концентрационном лагере Заксенхаузен во время войны было зверски уничтожено около 18 тысяч солдат Советской Армии. Там же содержались представители более 40 национальностей, в том числе евреи, цыгане, представители сексуальных меньшинств, а также участники немецкого сопротивления. В лагере также проводились медицинские опыты на людях.