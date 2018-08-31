В Донецке убит лидер самопровозглашенной Донецкой республики Александр Захарченко

UPD 20:35 В Москве и Киеве возлагают друг на друга ответственность за покушение в Донецке на Александра Захарченко.

«Смерть Захарченко ничего не изменит в решении конфликта между Россией и Украиной», — считает зам.главы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексей Гончаренко. По его словам, Захарченко не являлся самостоятельной фигурой, и ему легко найдут замену.

В связи с убийством Захарченко прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье о терроризме. Совет министров ДНР в эти минуты проводит экстренное заседание.

UPD 19:40 Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом, — сообщил представитель оперативного командования (РИА Новости). Прокуратура самопровозглашенной ДНО возбудила уголовное дело по статье «терроризм» в связи со взрывом в Донецке.

UPD 19:30 Причиной смерти главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стала черепно-мозговая травма в результате взрыва, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики.

«Глава скончался на месте от полученной при взрыве черепно-мозговой травмы, не совместимой с жизнью», — сказал источник.

Еще двое его спутников получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Это вице-премьер — министр финансов ДНР Александр Тимофеев и неизвестная девушка.

UPD 19:20 Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было организовано украинской стороной и назвал это очередной агрессией со стороны Украины.

UPD 19:19 Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован спецслужбами РФ, заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

«У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса… Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней», — сказал И.Гуськов в эфире телеканалу «112. Украина» в пятницу вечером.

UPD 19:05 В Москве подтверждают гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, считают, что за этим терактом стоит Киев, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Донецке в ходе террористического акта погиб глава ДНР Захарченко», — сообщила она журналистам. «Есть все основания полагать , что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — отметила она.

UPD 18:55 Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представителя администрации руководителя самопровозглашенной ДНР сообщает, что Захарченко погиб в результате теракта, — передает Интерфакс.

UPD 18:40 Власти самопровозглашенной ДНР официально подтвердили смерть главы республики Александра Захарченко после взрыва в центре Донецка, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Подтверждена информация, что Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в Донецке», — сказал журналистам депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

UPD 18:35 Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах Донецка.

«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто.

«Подозреваемых задержали в автомобиле», — сказал источник.

UPD 18:30 Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, заявил РИА «Новости» источник в силовых структурах ДНР «Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар». Министр доходов и сборов Тимофеев — ранен», — сообщил собеседник агентства.

18:20Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка, сообщил «Интерфаксу» источник в аппарате главы ДНР.



«По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение. К сожалению, Александр Захарченко скончался. С ранением госпитализирован глава Минфина Александр Тимофеев», — сказал источник.



Ранее источник в силовых структурах ДНР сообщил «Интерфаксу», что один человек погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. «Один погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва на бульваре Пушкина. Информация еще уточняется», — сказал он.



На месте взрыва работают оперативники и группа спасателей. На месте находится несколько карет «Скорой помощи».