В Росгвардии назвали фальсификацией расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках продуктов

В нем утверждалось, что продовольствие для войск приобретается по сильно завышенным ценам.

Расследование о предполагаемых нарушениях при закупках продуктов для Росгвардии является провокацией, а данные приведенные в нем не соответствуют действительности, говорится в пресс-релизе ведомства. Причем ни имя политика Алексея Навального, ни его Фонд в нем не упоминаются. Их называют «псевдоборцами с коррупцией», а их расследование – «заведомо сфальсифицированным». В Росгвардии подчеркивают, что сравнение цен, которое фонд приводит в качестве доказательства, либо проведено «непрофессионально», либо намеренно не учитывает целый ряд факторов, таких сезонность закупок, страну происхождения товара или стандарты производства.

Между тем, ФБК доводы силового ведомства показались неубедительными, рассказал «Эху» юрист Фонда Александр Головач:

Росгвардии потребовалась почти неделя, чтобы сформулировать свою позицию – расследование было опубликовано еще 23 августа. В нем в частности указывается, что в прошлом декабре право поставлять продовольствие войскам «без каких-либо конкурсов и конкуренции» получил мясокомбинат «Дружба народов». Как рассказал Навальный в ролике ФБК, после этого цены на продукты ощутимо выросли, причем не только по сравнению с закупочными ценами прошлого года, но и по сравнению со стоимостью этих продуктов в обычных магазинах:

В Росгвардии подчеркивают, что все закупки проходят в соответствии с законодательством, а авторы расследования лишь пытаются «заработать политические дивиденды».

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали до конца сентября по административному делу об организации протестов 28 января в Москве.