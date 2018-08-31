Музыкальный критик Артемий Троицкий заявляет, что Иосиф Кобзон в 90-ые заказал его убийство
По мнению журналиста, скончавшийся в четверг певец и депутат был связан с криминальными кругами.
Если верить Троицкому, Кобзон обиделся на него за слова, произнесенные в телеэфире. Музыкальный критик тогда сказал буквально следующее: в советской эстрадной элите существовало забавное разделение труда: «Людмила Зыкина, как женщина сугубо русская, пела песни о родной земле, о России, о Волге и березках — в то время как Кобзон, будучи евреем, специализировался на сочинениях «наднационального» характера — о Ленине, Партии, коммунизм».
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Через несколько лет Троицкий встретился с мужчиной, который вместе с бригадой киллеров якобы три дня прождал журналиста возле его дома, но потом группу перекинули на более важное задание.
Как пишет Троицкий на портале The Insider, заказ на убийство дал начальник московской мафии Отари Квантришвили, а к тому он поступил от Иосифа Кобзона. С пояснением — за фильм про Зыкину. Собеседника Троицкого, рассказавшего ему эти подробности, позже застрелили.
Иосифа Кобзона не раз подозревали в близких связях с мафией. США даже включили его в свой черный список. Посольство не выдавало ему визу за связи с авторитетом Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик. Также Кобзон был близким другом предпринимателя Шабтая Колмановича, который, по некоторым данным, считался влиятельным в преступном мире.
Комментарии37
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navsegda 31 августа 2018 | 18:16
Йося донецкий
opiatnovyi63 31 августа 2018 | 18:23
navsegda: Никакой тут особой новости нет, Кобзончик был заслуженным мафиозником !
stanislav1975 31 августа 2018 | 18:28
opiatnovyi63: Да это имидж такой он себе делал. Перенял у Синатры.
krondis 31 августа 2018 | 18:17
"И я не удивлюсь, если ваш муж тайно посещает...синагогу" - Фильм Л.Гайдая "Бриллиантовая рука". Слова домоуправа в исполнении Нонны Мордюковой.
kryimzdick 31 августа 2018 | 18:19
Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком.
shlevet 31 августа 2018 | 18:26
kryimzdick: //Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком.//
Если говорить о гулящем Немцове, то это так.
А вот Кобзон не зассал как он и вывел заложников с Дубровки
kryimzdick 31 августа 2018 | 18:34
shlevet:трёх человек вывел, сотни сирот угробил законом подлецов. Но вот Захапченко донецкого за собой утащил - за это респект ему и уважуха.
shlevet 31 августа 2018 | 18:42
kryimzdick: //трёх человек вывел,...//
Назови хоть одного либераста, который бы спас хоть одного?
//...сотни сирот угробил законом подлецов....//
Закон Димы Яковлева, спас сотни российских детей.
Насчет возможной гибели Захарченко, только ублюдки радуются гибели других людей, но это явление обычное для нашей российской либеральной оппозиции, ибо там собралось одно быдло
kryimzdick 31 августа 2018 | 18:43
shlevet: Над Маккейном рыдал?
shlevet 31 августа 2018 | 18:46
kryimzdick: Мне ваши господа до лампочки, рыдайте по ним сами
kryimzdick 31 августа 2018 | 18:48
shlevet: То есть ты радовался?
suren_112 31 августа 2018 | 18:34
kryimzdick:
Ну кому нужна шкура этого Троицкого?
А вот за убийство Захарченко, Путину придется освобождать Харьков, Одессу, Киев... Может Путин и подорвал Захарченко, чтобы бы был провод похода на Киев.
kryimzdick 31 августа 2018 | 18:37
suren_112: Захарченко планировали слить с Даунбасса как раз в сентябре. Нужны лидеры с более человеческими лицами и без уголовного бекграунда. Вот и слили очень по-московски.
poluputing 31 августа 2018 | 18:52
suren_112: Ну на хрена вам Харьков с Киевом. Ну засрёте же, как и всё, что под вами. Вот в Крым тараканы вернулись, а в Якутии клоповые дожди идут. Отвяньте, крысобратья.
moisha_pid 31 августа 2018 | 18:20
Т.е. свои ночные кошмары от белочки Троицкий ещё не забыл?
stanislav1975 31 августа 2018 | 18:20
Даже не верится, что Козбоза больше нет. Кажется, сейчас откроется дверь, он войдет и запоет. Может это мистификация и Кобзон жив?
tv_victim 31 августа 2018 | 18:29
stanislav1975: stanislav1975: А что, он к Вам заходил в дверь и пел? Ой-ой-ой... Понаведайтесь к психиатру, а то вдруг он опять войдет и запоет....
kryimzdick 31 августа 2018 | 18:37
stanislav1975: Креститься надо когда кажется
abuvgrobu 31 августа 2018 | 18:20
Мерзкая тварь под наименованием "троицки" быстренько подсуетилась, пытаясь пропиариться на имени Кобзона и напомнить о своёт тлетворном существовании..
stanislav1975 31 августа 2018 | 18:22
abuvgrobu: +1. Кого Кобзон заказывал - давно в земле сырой лежат. А этот бегает, небо без толку коптит.
tv_victim 31 августа 2018 | 18:24
abuvgrobu: "Пи.дит, как Троцкий". Одной буквы не хватает.
estamp 31 августа 2018 | 18:25
abuvgrobu: Дааа... либералы они такие. Любимое дело на трупах пиариться
tv_victim 31 августа 2018 | 18:20
Совсем Ортемка сглузду съехал!!!! Завтра заявит, небось, что Леннона ему пришлось заказать, чтобы успеть опередить заказ Леннона....
estamp 31 августа 2018 | 18:23
Музыкальный критик Артемий Троицкий заявляет,...
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О! Наступает вреся оху..чень интересных историй
moisha_pid 31 августа 2018 | 18:23
Если Кобзон не просто глыба, а глыбища в мировой музыке, то Троицкий пыль придорожная, запомнившиеся тем, что много пил и валялся в собственной рыготине.
tv_victim 31 августа 2018 | 18:26
moisha_pid: Да вы только послушайте, какое фуфло он тащит на свою тупую программишку на радио "Сыобода"! Блин, я реально не могу понять, почему его из этого свинарника не погнали за профнепригодность!
grashupfer 31 августа 2018 | 18:36
moisha_pid: "Если Кобзон не просто глыба, а глыбища в мировой музыке"
Фейспалм...
На миг даже как-то стыдно стало за мировую музыку, подцепившую ненароком эдакую "глыбу").
kryimzdick 31 августа 2018 | 18:49
moisha_pid: Ну в какой мировой музыке? Попса для 200 миллионов человек всего.
shlevet 31 августа 2018 | 18:24
Поздновато спохватился с заявлениями, херой
indeezjoe 31 августа 2018 | 18:26
Лохматый внук 8 орденов таки не утерпел и разместил эту гадость у себя на сайтике... А ведь еще даже похоронить не успели...
Засранцы!
poluputing 31 августа 2018 | 18:31
Родину то , Украину предал покойник, земля ему наждаком. Наблюдали как с Фирташем откушивал в его Харьковском ресторане. Потребовал борща без сметаны. Борщ был для обслуги и уже со сметаной в тарелках. Ничего, сметану выбрали тщательно. Из 2-х тарелок в одну слили, прошло. Но поволновались изрядно. Прошу заметить в кошерный этот рестоан переделали не скоро. Так что кушал Йося свинину и сало с удовольствием.
estamp 31 августа 2018 | 18:35
poluputing: Так что кушал Йося свинину и сало с удовольствием.
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Похоже именно это больше всего и оскорбило твои чувства.
poluputing 31 августа 2018 | 18:41
estamp: Не- а. И фамилиё моё - Переверзев. А просто радостно заканчивается великолепный август. Йося помер, томос дадут. И Захарку грохнули
compare 31 августа 2018 | 18:34
и почему сие,не кажется вольной "выдумкой" Артемия?
j_partizan 31 августа 2018 | 18:37
Тоже самое будет всплывать всякий раз после смерти любого влиятельного человека, которого опасались при его жизни.
Так что, ждём дальнейших новостей.
poluputing 31 августа 2018 | 18:43
j_partizan: Какой вы нехороший. Чьей же смерти теперь дожидаться будете?Неужели САМОГО?
ymnikymnik 31 августа 2018 | 18:43
США отменила на запрет визу Кобзона посмертно, теперь Иосиф Давидович сколько угодно в любое время года может посетить в США.