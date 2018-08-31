Музыкальный критик Артемий Троицкий заявляет, что Иосиф Кобзон в 90-ые заказал его убийство

По мнению журналиста, скончавшийся в четверг певец и депутат был связан с криминальными кругами.

Если верить Троицкому, Кобзон обиделся на него за слова, произнесенные в телеэфире. Музыкальный критик тогда сказал буквально следующее: в советской эстрадной элите существовало забавное разделение труда: «Людмила Зыкина, как женщина сугубо русская, пела песни о родной земле, о России, о Волге и березках — в то время как Кобзон, будучи евреем, специализировался на сочинениях «наднационального» характера — о Ленине, Партии, коммунизм».

Через несколько лет Троицкий встретился с мужчиной, который вместе с бригадой киллеров якобы три дня прождал журналиста возле его дома, но потом группу перекинули на более важное задание.

Как пишет Троицкий на портале The Insider, заказ на убийство дал начальник московской мафии Отари Квантришвили, а к тому он поступил от Иосифа Кобзона. С пояснением — за фильм про Зыкину. Собеседника Троицкого, рассказавшего ему эти подробности, позже застрелили.

Иосифа Кобзона не раз подозревали в близких связях с мафией. США даже включили его в свой черный список. Посольство не выдавало ему визу за связи с авторитетом Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик. Также Кобзон был близким другом предпринимателя Шабтая Колмановича, который, по некоторым данным, считался влиятельным в преступном мире.