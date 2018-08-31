СКР проведет еще один осмотр упавшего под Смоленском самолета с членами правительства Польши
Это произойдет сугубо по просьбе польской стороны, поскольку наши специалисты уже определились с тем, что стало причиной крушения, — сказала представитель СК Светлана Петренко.
Светлана Петренко подчеркнула, что к тем же выводам, что и российские следователи, пришел межгосударственный авиационный комитет.
Комментарии1
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kottigr1 31 августа 2018 | 18:22
Нежелание РФ отдавать Польше обломки польского самолета, являющегося собственностью государства Польша, лучше всех доказательств говорит о причастности российских спецслужб к этой катастрофе..