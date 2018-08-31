СКР проведет еще один осмотр упавшего под Смоленском самолета с членами правительства Польши

Это произойдет сугубо по просьбе польской стороны, поскольку наши специалисты уже определились с тем, что стало причиной крушения, — сказала представитель СК Светлана Петренко.

Светлана Петренко подчеркнула, что к тем же выводам, что и российские следователи, пришел межгосударственный авиационный комитет.