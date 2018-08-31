Патриарх Кирилл отказался раскрыть подробности беседы с патриархом Варфоломеем
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отказался раскрыть подробности своей беседы с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая состоялась сегодня в Стамбуле. Перед отлетом в Москву глава РПЦ сказал, что ничего секретного не было, но он не хотел бы раскрывать детали без согласования с хозяином встречи.
В конце апреля Верховная Рада Украины поддержала обращение Петра Порошенко к патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. Как полагают наблюдатели, Вселенский патриарх и глава РПЦ не могли не затронуть эту тему.
Предполагается, что вопрос о независимости Украинской церкви будут обсуждать в Стамбуле уже после отлета патриарха Кирилла. Сейчас туда съезжаются епископы Константинопольской церкви со всего мира.
Ранее о том, что Украинская церковь должна стать независимой, говорил в эфире телеканала «Прямый» предстоятель Украинской церкви Киевского патриархата Филарет.
После раскола в 92-ом году московские церковные власти предали анафеме Филарета и его сторонников.
Комментарии15
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archibald_dandy_esquire 31 августа 2018 | 18:14
послал Варфоломей Гундяева по-гречески, а греческого языка поцреарх Кирилл не знает (вот по фене ботает) - поэтому и не может рассказать о беседе, ибо не понял ничего
jblack2 31 августа 2018 | 18:20
archibald_dandy_esquire: может наберетесь смелости и патриарха Варфоломея по мирской фамилии величать?..
edyunia 31 августа 2018 | 18:26
jblack2: \\патриарха Варфоломея по мирской фамилии величать?..\\
Разве Варфоломей тоже погоны имеет?
tv_victim 31 августа 2018 | 18:17
А чего тогда катался?
poluputing 31 августа 2018 | 18:22
tv_victim: во-во, даже не отобедав ,задрал подрясник и свалил не солоно хлебавши, скоромник
tvitov66 31 августа 2018 | 18:41
poluputing: может кеша не хватило, а банкоматы у них другой системы?
mathmovesu 31 августа 2018 | 18:22
/*...московские церковные власти предали анафеме Филарета и его сторонников.*/
я так понимаю, церковная анафема - это мирское "идите на хуй" ? давно так не смеялся...
попЫ - ето нечно иррациональное и комическое. бородатые дебилы в черных вечерних платьях с крестами на пузах...
malanoff 31 августа 2018 | 18:44
mathmovesu: Да , ешё и подушки на животе прикрепляют.
olegkievskyi Олег Киселевский 31 августа 2018 | 18:22
Решение об автокефалии Украинской православной церкви уже принято. На следующей неделе решение будет оформлено в соответствии с церковными канонами. РПЦ просьба не беспокоиться.
minerr 31 августа 2018 | 18:52
olegkievskyi: Свидомые, а зачем вам церковь? У вас ведь в главных кумирах безбожник Поппель, в смысле Сопля.
asyrj 31 августа 2018 | 18:23
Сия тайна только Христу будет доверена.
(Или Его антиподу, чур меня!)
kakslon 31 августа 2018 | 18:30
Возверовал! Бога нет на этого жидобондеровца Филорета,
ihor_syvoryj 31 августа 2018 | 18:41
В общем, "на щите".
malanoff 31 августа 2018 | 18:41
Кириллу надо искать поддержку в Сирии. Там теперь много близких Рассеи людей.
tverboul 31 августа 2018 | 18:45
Похоже, Гундяя послали на жуй, иначе о победе русского мира уже гремело бы из всех утюгов.