Патриарх Кирилл отказался раскрыть подробности беседы с патриархом Варфоломеем

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отказался раскрыть подробности своей беседы с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая состоялась сегодня в Стамбуле. Перед отлетом в Москву глава РПЦ сказал, что ничего секретного не было, но он не хотел бы раскрывать детали без согласования с хозяином встречи.

В конце апреля Верховная Рада Украины поддержала обращение Петра Порошенко к патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. Как полагают наблюдатели, Вселенский патриарх и глава РПЦ не могли не затронуть эту тему.

Предполагается, что вопрос о независимости Украинской церкви будут обсуждать в Стамбуле уже после отлета патриарха Кирилла. Сейчас туда съезжаются епископы Константинопольской церкви со всего мира.

Ранее о том, что Украинская церковь должна стать независимой, говорил в эфире телеканала «Прямый» предстоятель Украинской церкви Киевского патриархата Филарет.

После раскола в 92-ом году московские церковные власти предали анафеме Филарета и его сторонников.