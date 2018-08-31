Вашингтон не согласовывал с Москвой рассекречивание стенограммы телефонного разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона, который состоялся в 1999-ом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметим, что в документах, которые рассекретила библиотека Конгресса США, упоминается Владимир Путин. Борис Ельцин объясняет Биллу Клинтону, почему выбрал имени его своим преемником, а также признается, что некоторые политики призывают отобрать Крым у Украины. Об этом пишут многие зарубежные издания.

Как напоминает портал BuzzFeed, рассекречивание переговоров американских президентов -— это нормальная практика, которая применяется в США. Издание подробно анализирует высказывания, сделанные как Биллом Клинтоном, так и Борисом Ельциным.

В частности, в одном из разговоров Ельцин рассказывает своему американскому коллеге, что ему предстоит встреча с Владимиром Путиным, который тогда был премьер-министром. И даже представляет его как своего будущего преемника. «Это надёжный человек, который досконально разбирается в порученном ему деле. Он сильный и общительный и легко устанавливает хорошие отношения». Ельцин даже добавил, что в Кремле работают над тем, чтобы на грядущих выборах Путин получил поддержку.

Ещё одна тема, на которую обратил внимание BuzzFeed, это предвыборная кампания Бориса Ельцина в 1996 году. В расшифровках говорится, что российский президент просил у американского Белого Дома кредит на 2,5 миллиарда долларов. Ельцин ссылался на то, что возвращение коммунистов приведёт к сворачиванию реформ". Кстати, в качестве одной из страшилок Ельцин использовал историю с призывами со стороны лево-радикалов «вернуть Крым (и даже Аляску) России»: «Больше половины из них фанатики и они сотрут границы и уничтожат всё, что сделали либералы». Но даже на это он получил вежливый отказ и совет обратиться в МВФ. «А спустя 18 лет, тот самый преемник, про которого говорил Ельцин, всё-таки исполнил планы по аннексии Крыма,» — замечает автор публикации. Ещё один любопытный момент -— это предложение со стороны Ельцина — провести встречу обоих президентов один-на-один. На какому-либо острове или на подлодке. Этому саммиту, правда, не было суждено случиться, отмечает издание.

Большая часть разговоров, по словам наблюдателей, проходила в позитивной и дружеской атмосфере. Но были и моменты ухудшения отношений между странами. BuzzFeed обращает внимание на историю, когда Клинтон сообщил Ельцину о грядущей бомбардировке сербских территорий. Тогда российский лидер сказал, что всё это печально и их отношения больше никогда не будут прежними. Однако, как подчёркивается в публикации, общаться по телефонной линии Москва и Вашингтон продолжили.

Рассекречены более тысячи страниц стенограмм переговоров Ельцина и Клинтона, а также докладные записки, которые готовили Госдеп и Совет национальной безопасности.



Ельцин-центр приветствует публикацию документов, потому что это дает нам представление о недавнем прошлом. Об этом нам сказала первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень.

«Переговоры между Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном показывают высокий уровень диалога между США и Россией в то время», считает писатель и историк Николай Сванидзе.

Николай Сванидзе не считает, что опубликованные переговоры лидеров двух государств могут повлиять на нынешнюю политическую ситуацию.

«Публикация архивных документов важна с точки зрения внутриполитической ситуации США, где вскоре состоятся промежуточные выборы». Об этом в эфире «Эха» сказал политик Илья Пономарев.

Пономарев считает, что в любом случае политика России влияет лишь на маргинальные политические круги в США.