Z Архив новостей новости
5 15 6 2150
18:02, 31 августа 2018

Вашингтон не согласовывал с Москвой рассекречивание стенограммы телефонного разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона

Вашингтон не согласовывал с Москвой рассекречивание стенограммы телефонного разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона, который состоялся в 1999-ом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметим, что в документах, которые рассекретила библиотека Конгресса США, упоминается Владимир Путин. Борис Ельцин объясняет Биллу Клинтону, почему выбрал имени его своим преемником, а также признается, что некоторые политики призывают отобрать Крым у Украины. Об этом пишут многие зарубежные издания.

Как напоминает портал BuzzFeed, рассекречивание переговоров американских президентов -— это нормальная практика, которая применяется в США. Издание подробно анализирует высказывания, сделанные как Биллом Клинтоном, так и Борисом Ельциным.

В частности, в одном из разговоров Ельцин рассказывает своему американскому коллеге, что ему предстоит встреча с Владимиром Путиным, который тогда был премьер-министром. И даже представляет его как своего будущего преемника. «Это надёжный человек, который досконально разбирается в порученном ему деле. Он сильный и общительный и легко устанавливает хорошие отношения». Ельцин даже добавил, что в Кремле работают над тем, чтобы на грядущих выборах Путин получил поддержку.

Ещё одна тема, на которую обратил внимание BuzzFeed, это предвыборная кампания Бориса Ельцина в 1996 году. В расшифровках говорится, что российский президент просил у американского Белого Дома кредит на 2,5 миллиарда долларов. Ельцин ссылался на то, что возвращение коммунистов приведёт к сворачиванию реформ". Кстати, в качестве одной из страшилок Ельцин использовал историю с призывами со стороны лево-радикалов «вернуть Крым (и даже Аляску) России»: «Больше половины из них фанатики и они сотрут границы и уничтожат всё, что сделали либералы». Но даже на это он получил вежливый отказ и совет обратиться в МВФ. «А спустя 18 лет, тот самый преемник, про которого говорил Ельцин, всё-таки исполнил планы по аннексии Крыма,» — замечает автор публикации. Ещё один любопытный момент -— это предложение со стороны Ельцина — провести встречу обоих президентов один-на-один. На какому-либо острове или на подлодке. Этому саммиту, правда, не было суждено случиться, отмечает издание.

Большая часть разговоров, по словам наблюдателей, проходила в позитивной и дружеской атмосфере. Но были и моменты ухудшения отношений между странами. BuzzFeed обращает внимание на историю, когда Клинтон сообщил Ельцину о грядущей бомбардировке сербских территорий. Тогда российский лидер сказал, что всё это печально и их отношения больше никогда не будут прежними. Однако, как подчёркивается в публикации, общаться по телефонной линии Москва и Вашингтон продолжили.

Рассекречены более тысячи страниц стенограмм переговоров Ельцина и Клинтона, а также докладные записки, которые готовили Госдеп и Совет национальной безопасности.


Ельцин-центр приветствует публикацию документов, потому что это дает нам представление о недавнем прошлом. Об этом нам сказала первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень.

«Переговоры между Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном показывают высокий уровень диалога между США и Россией в то время», считает писатель и историк Николай Сванидзе.

Николай Сванидзе не считает, что опубликованные переговоры лидеров двух государств могут повлиять на нынешнюю политическую ситуацию.

«Публикация архивных документов важна с точки зрения внутриполитической ситуации США, где вскоре состоятся промежуточные выборы». Об этом в эфире «Эха» сказал политик Илья Пономарев.

Пономарев считает, что в любом случае политика России влияет лишь на маргинальные политические круги в США.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

putin2018 31 августа 2018 | 18:07

http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

ivanov356 31 августа 2018 | 18:10

Тут недавно... Отвлекающая болтовня.Впрочем народонаселение готово к сериалу

abuvgrobu 31 августа 2018 | 18:10

А что нового? То, что Путин ставленник гниды трёхпалой, было ясно еще двадцать лет назад.

starokozlovicky2gus 31 августа 2018 | 18:10

По существующему порядку не рассекречиваются переговоры, касающиеся действующих политиков. Но про действующее ху-ло и узурпатора в "существующем порядке" ничего не сказано.

ura_123 31 августа 2018 | 18:14

Ну рассекретили и рассекретили))) Хотя становится видно как Путин умудрился испортить отношения со всеми с кем только можно...

neyexo 31 августа 2018 | 18:23

ura_123:
это не страшно, все они отходят, у них так принято
приходят другие и им пока интересно на ВВП посмотреть, а потом и эти уйдут ...

ura_123 31 августа 2018 | 18:32

neyexo: Вы на это ВВП ещё не насмотрелись, вроде как позавчера с бегающими глазками по телеку в очередной раз крутил напёрстки перед в очередной раз разинувший рот многомиллионной аудиторией раиссян)))

nikolashin2017 31 августа 2018 | 18:17

вот так тихонько,не спеша
мы сели жопой на ежа
и лучший дзюдоистов друг
заставил встать нас в этот круг...

ivanov356 31 августа 2018 | 18:17

Лицо медведа восстановимо, Набиулина? Что зо тишина?

uryden 31 августа 2018 | 18:24

Ничего нового.
Путин поставлен Ельциным для сохранения того бандитского капитализма, который создали либералы.
И всё это говорит об уровне демократии в то время, о котором плачут рукопожатные: расстрел парламента, фальсификация выборов 1996 года и передача власти преемнику.
И ничего не изменилось.

foma55 31 августа 2018 | 18:25

В Вашингтоне ещё не заметили, что Кремль уже давно не согласовывает с ним важные решения?

plank1957 31 августа 2018 | 18:26

А обязан был?

art_ 31 августа 2018 | 18:30

для взаимности и симметрии россии надо опубликовать разговоры путина с бушем.

ramen 31 августа 2018 | 18:37

Замечательно, что эти переговоры выложены в открытый доступ!
Как говорил Вячеслав Мальцев: "мы живём в информационном мире и такие вещи, как взаимоотношения между главами государств не должны быть секретом для граждан этих стран. "

dimitrios75 31 августа 2018 | 18:46

а что, кто-то с этим комми-говном должен был что-то согласовывать?))))

Самое обсуждаемое

Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 119 6 10004 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 129 6 11409 27.08
Kистория, мнения
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 875 6 113727 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 75 6 10025 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 49 6 6530 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как Украина демонстрировала, что не боится России Самую масштабный в истории страны парад вооруженных сил и техники власти приурочили к 100-летию государственности. Что на нём показали?...

5 153 6 28602 24.08
Kполитика, украина, общество, власть, мнения
Новости

В Росгвардии считают провокационными обвинения ФБК в завышении цен при закупке продовольствия В Росгвардиии уверяют, что закупки соответствуют всем требованиям закона…

5 52 6 7188
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 76831 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…

5 102 6 14919 27.08
Kподростки, школа, эфиры, мнения
Голосование
Был ли Джон Маккейн русофобом?
5 51 6 7878 26.08
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Я лично благодарен Маккейну Благодарен за то, что он отстаивал Россию и российских граждан от власти, от Кремля. И в своем письме, которое, думаю, станет классиком публицистики, он объяснял, что такое свобода…

5 113 6 17528 27.08
Kполитика, сша, общество, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 70 6 11428 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 55 6 9339 12:23
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Новости

Росгвардия раскритиковала расследование Алексея Навального о закупках по завышенным ценам Политик ранее обратил внимание на резкое повышение стоимости продуктов для войск с конца прошлого года…

5 57 6 9634
Блоги

Владимир Варфоломеев журналист «Эхо Москвы»

Но есть и новички Теперь все они оказались в одной политической команде, доверив мэру свои имена и репутации…

5 244 6 41125 26.08
Kсобянин, выборы, события, мнения
Блоги

Жанна Спитковская Предприниматель

Фитиль уже запален. Хемниц как символ уходящей эпохи. Меркелевская Германия на исходе Рядовой Мишель не понимает, почему он за неоплату налога на телевидение и радиовещание может попасть в тюрьму, а нелегальные мигранты по нескольку раз в день попадаясь на воровстве, ничем не рискуют…

5 52 6 8968 29.08
Kгермания, общество, демонстрации, мигранты, события

Популярное за неделю

Новости

Россияне столкнулись с трудностями при оформлении американских виз Об этом заявляют в Генконсульстве нашей страны в Хьюстоне…

5 9 6 15956
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне кажется, небезопасно воровать у тех, кто должен являться цепными псами режима, которые бьют на улицах, крушат на улицах черепушки. Но, видимо, инстинкт сильнее рациональных соображений…

5 146 6 129717 25.08
#слушать 47:02 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Был ли Джон Маккейн русофобом?
5 51 6 7878 26.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 191 6 359899 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 86 6 114395 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7220546
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3638653

Сегодня в эфире