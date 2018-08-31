Вашингтон не согласовывал с Москвой рассекречивание стенограммы телефонного разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона
Вашингтон не согласовывал с Москвой рассекречивание стенограммы телефонного разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона, который состоялся в 1999-ом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отметим, что в документах, которые рассекретила библиотека Конгресса США, упоминается Владимир Путин. Борис Ельцин объясняет Биллу Клинтону, почему выбрал имени его своим преемником, а также признается, что некоторые политики призывают отобрать Крым у Украины. Об этом пишут многие зарубежные издания.
Как напоминает портал BuzzFeed, рассекречивание переговоров американских президентов -— это нормальная практика, которая применяется в США. Издание подробно анализирует высказывания, сделанные как Биллом Клинтоном, так и Борисом Ельциным.
В частности, в одном из разговоров Ельцин рассказывает своему американскому коллеге, что ему предстоит встреча с Владимиром Путиным, который тогда был премьер-министром. И даже представляет его как своего будущего преемника. «Это надёжный человек, который досконально разбирается в порученном ему деле. Он сильный и общительный и легко устанавливает хорошие отношения». Ельцин даже добавил, что в Кремле работают над тем, чтобы на грядущих выборах Путин получил поддержку.
Ещё одна тема, на которую обратил внимание BuzzFeed, это предвыборная кампания Бориса Ельцина в 1996 году. В расшифровках говорится, что российский президент просил у американского Белого Дома кредит на 2,5 миллиарда долларов. Ельцин ссылался на то, что возвращение коммунистов приведёт к сворачиванию реформ". Кстати, в качестве одной из страшилок Ельцин использовал историю с призывами со стороны лево-радикалов «вернуть Крым (и даже Аляску) России»: «Больше половины из них фанатики и они сотрут границы и уничтожат всё, что сделали либералы». Но даже на это он получил вежливый отказ и совет обратиться в МВФ. «А спустя 18 лет, тот самый преемник, про которого говорил Ельцин, всё-таки исполнил планы по аннексии Крыма,» — замечает автор публикации. Ещё один любопытный момент -— это предложение со стороны Ельцина — провести встречу обоих президентов один-на-один. На какому-либо острове или на подлодке. Этому саммиту, правда, не было суждено случиться, отмечает издание.
Большая часть разговоров, по словам наблюдателей, проходила в позитивной и дружеской атмосфере. Но были и моменты ухудшения отношений между странами. BuzzFeed обращает внимание на историю, когда Клинтон сообщил Ельцину о грядущей бомбардировке сербских территорий. Тогда российский лидер сказал, что всё это печально и их отношения больше никогда не будут прежними. Однако, как подчёркивается в публикации, общаться по телефонной линии Москва и Вашингтон продолжили.
Рассекречены более тысячи страниц стенограмм переговоров Ельцина и Клинтона, а также докладные записки, которые готовили Госдеп и Совет национальной безопасности.
Ельцин-центр приветствует публикацию документов, потому что это дает нам представление о недавнем прошлом. Об этом нам сказала первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень.
«Переговоры между Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном показывают высокий уровень диалога между США и Россией в то время», считает писатель и историк Николай Сванидзе.
Николай Сванидзе не считает, что опубликованные переговоры лидеров двух государств могут повлиять на нынешнюю политическую ситуацию.
«Публикация архивных документов важна с точки зрения внутриполитической ситуации США, где вскоре состоятся промежуточные выборы». Об этом в эфире «Эха» сказал политик Илья Пономарев.
Пономарев считает, что в любом случае политика России влияет лишь на маргинальные политические круги в США.
Комментарии15
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putin2018 31 августа 2018 | 18:07
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
ivanov356 31 августа 2018 | 18:10
Тут недавно... Отвлекающая болтовня.Впрочем народонаселение готово к сериалу
abuvgrobu 31 августа 2018 | 18:10
А что нового? То, что Путин ставленник гниды трёхпалой, было ясно еще двадцать лет назад.
starokozlovicky2gus 31 августа 2018 | 18:10
По существующему порядку не рассекречиваются переговоры, касающиеся действующих политиков. Но про действующее ху-ло и узурпатора в "существующем порядке" ничего не сказано.
ura_123 31 августа 2018 | 18:14
Ну рассекретили и рассекретили))) Хотя становится видно как Путин умудрился испортить отношения со всеми с кем только можно...
neyexo 31 августа 2018 | 18:23
ura_123:
это не страшно, все они отходят, у них так принято
приходят другие и им пока интересно на ВВП посмотреть, а потом и эти уйдут ...
ura_123 31 августа 2018 | 18:32
neyexo: Вы на это ВВП ещё не насмотрелись, вроде как позавчера с бегающими глазками по телеку в очередной раз крутил напёрстки перед в очередной раз разинувший рот многомиллионной аудиторией раиссян)))
nikolashin2017 31 августа 2018 | 18:17
вот так тихонько,не спеша
мы сели жопой на ежа
и лучший дзюдоистов друг
заставил встать нас в этот круг...
ivanov356 31 августа 2018 | 18:17
Лицо медведа восстановимо, Набиулина? Что зо тишина?
uryden 31 августа 2018 | 18:24
Ничего нового.
Путин поставлен Ельциным для сохранения того бандитского капитализма, который создали либералы.
И всё это говорит об уровне демократии в то время, о котором плачут рукопожатные: расстрел парламента, фальсификация выборов 1996 года и передача власти преемнику.
И ничего не изменилось.
foma55 31 августа 2018 | 18:25
В Вашингтоне ещё не заметили, что Кремль уже давно не согласовывает с ним важные решения?
plank1957 31 августа 2018 | 18:26
А обязан был?
art_ 31 августа 2018 | 18:30
для взаимности и симметрии россии надо опубликовать разговоры путина с бушем.
ramen 31 августа 2018 | 18:37
Замечательно, что эти переговоры выложены в открытый доступ!
Как говорил Вячеслав Мальцев: "мы живём в информационном мире и такие вещи, как взаимоотношения между главами государств не должны быть секретом для граждан этих стран. "
dimitrios75 31 августа 2018 | 18:46
а что, кто-то с этим комми-говном должен был что-то согласовывать?))))