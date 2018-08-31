В Ельцин Центре приветствуют обнародование библиотекой США документов, связанных с российско-американскими отношениями в 1990-х годах

В Фонде «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина» приветствуют обнародование американской библиотекой Билла Клинтона документов, связанных с российско-американскими отношениями в 1990-х годах. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень.

«Надо приветствовать публикацию документов, связанных с внешнеполитической деятельностью Бориса Ельцина и Билла Клинтона, потому что это дает нам представление о нашем недавнем прошлом, о взаимоотношениях между двумя странами», — сказала Л.Телень. Она подчеркнула, что «максимальная открытость» не наносит вреда государственной безопасности.

Она добавила, что обнародованные материалы требуют изучения. «Это серьезная информация, громадная, несколько сот страниц, которые надо изучать, и эксперты «Президентского центра Ельцина» будут изучать эти документы. Нас ждет очень интересная работа», — отметила Л.Телень.

В то же время она напомнила, что в России и других странах остается еще много документов, касающихся периода 1990-х и 2000-х годов, которые находятся под грифом «секретно».

Ранее на сайте библиотеки Билла Клинтона была опубликована расшифровка телефонных разговоров Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном, в которых упоминается президент РФ Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не согласовывал с Москвой рассекречивание стенограммы телефонного разговора.