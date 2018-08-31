В Ельцин Центре приветствуют обнародование библиотекой США документов, связанных с российско-американскими отношениями
В Ельцин Центре приветствуют обнародование библиотекой США документов, связанных с российско-американскими отношениями в 1990-х годах
В Фонде «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина» приветствуют обнародование американской библиотекой Билла Клинтона документов, связанных с российско-американскими отношениями в 1990-х годах. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень.
«Надо приветствовать публикацию документов, связанных с внешнеполитической деятельностью Бориса Ельцина и Билла Клинтона, потому что это дает нам представление о нашем недавнем прошлом, о взаимоотношениях между двумя странами», — сказала Л.Телень. Она подчеркнула, что «максимальная открытость» не наносит вреда государственной безопасности.
Она добавила, что обнародованные материалы требуют изучения. «Это серьезная информация, громадная, несколько сот страниц, которые надо изучать, и эксперты «Президентского центра Ельцина» будут изучать эти документы. Нас ждет очень интересная работа», — отметила Л.Телень.
В то же время она напомнила, что в России и других странах остается еще много документов, касающихся периода 1990-х и 2000-х годов, которые находятся под грифом «секретно».
Ранее на сайте библиотеки Билла Клинтона была опубликована расшифровка телефонных разговоров Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном, в которых упоминается президент РФ Владимир Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не согласовывал с Москвой рассекречивание стенограммы телефонного разговора.
Комментарии4
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vasyakirin 31 августа 2018 | 17:44
Надеюсь навальнята прочитают и Нас ознакомят...
eniro 31 августа 2018 | 17:52
vasyakirin: Ну позвольте убогому самовыразится. Возможно, это единственная радость в его жизни.
chubazzl 31 августа 2018 | 18:04
дело Борьки-алкаша живёт и побеждает?
art_ 31 августа 2018 | 18:16
какая неожиданность, как можно публиковать не спросясь у царя? обидется сильно может