Ведущая российская сноубордистка Алена Заварзина завершает спортивную карьеру

«Я не сильно нужна российскому спорту», — говорится в ее обращении, которое публикует Матч ТВ. По ее словам, выиграв общий зачет в Кубке мира в 17-м году, она не получила ни надбавки к зарплате, ни зарплату за сезон вообще. По итогам Олимпиады в Пхенчхане она также не получила компенсаций за расходы на спортивного психолога, не досталось ей и президентской стипендии.