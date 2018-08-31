Ведущая российская сноубордистка Алена Заварзина завершает спортивную карьеру
«Я не сильно нужна российскому спорту», — говорится в ее обращении, которое публикует Матч ТВ. По ее словам, выиграв общий зачет в Кубке мира в 17-м году, она не получила ни надбавки к зарплате, ни зарплату за сезон вообще. По итогам Олимпиады в Пхенчхане она также не получила компенсаций за расходы на спортивного психолога, не досталось ей и президентской стипендии.
Комментарии3
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vasyakirin 31 августа 2018 | 17:38
надеюсь стипендию остальным спортсменам не из ПФРФ выплачивают?
abuvgrobu 31 августа 2018 | 17:54
Ясно. Очередному существу недодали, не оценили должным образом её, единственную и неповторимую.. Ну и пшла тогда, бордистка сраная..
tv_victim 31 августа 2018 | 18:03
А еще, небось, волосы на груди стали расти....