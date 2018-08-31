Известные российские общественные деятели запустили в интернете петицию с требованием закрыть дело «Нового величия»
Инициатором обращения, размещенного на сайте Change.org, выступил исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Свои подписи под петицией уже оставили писательница Людмила Улицкая, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, представители партии «Яблоко». В петиции говорится, что дело «Нового величия» политически мотивировано и наглядно демонстрирует разложение государственных институтов.
Комментарии14
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bereshliberalivjamu 31 августа 2018 | 17:36
Ну конечно, как какое где говно так Макаревич и Улицкие тама.
nemes 31 августа 2018 | 17:54
bereshliberalivjamu:
Сам ты срань вонючая, обываешь порядочных людей.
shplint_05 31 августа 2018 | 18:36
Говно не только Макаревич и Улицкая, Пономарёв и Познет тоже мало чем от них отличаются. Но удивляет не это, а почему так свободно им разрешено бегать со своими вонючими петициями и выносить приговор российской государственности.
piterrr 31 августа 2018 | 17:37
А как же опричники гопника будут свои погоны зарабатывать и осваивать новые бюджеты?
ivanov356 31 августа 2018 | 17:42
piterrr: Так дойдёт,что до население поймёт, что кормильцы своих палачей.
zapadnay 31 августа 2018 | 17:53
Ух, ты! Неужели действительно что-то сдвинулось, раз Познер подписался?! Он ведь, «хитрый лис» такой осторожный. А тут на тебе..., молодец, однако.
aleks50 Алексей Клубников 31 августа 2018 | 17:46
Как так можно , это же путинский коллега старался, брал можно сказать пример с Вовы , а тут закрыть. На такое государственное дерьмо пойти не может.
eduard53 31 августа 2018 | 17:46
Ну как же можно лубянке без величия?
Господа, вы звери ... (С)
abuvgrobu 31 августа 2018 | 17:50
Если подобные подписанты спешно кинулись чсо своими "петициями", то к делу этой экстремистской швали необходимо отнестись с особой тщательностью, если не сказать - предвзятостью..
rash 31 августа 2018 | 17:52
Не плохо, да только требовать надо прекращение провокаций от кгб.
alexeycapitan 31 августа 2018 | 17:52
Опечатка в новости, не российские деятели, а антироссийские деятели.
ivfn 31 августа 2018 | 17:52
Известные российские общественные деятели
//Свои подписи под петицией уже оставили писательница Людмила Улицкая, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич,//
МДА!!!
А где Лелик- доширак ,Ахиджакова.Бабченко ИТД
timwlad90 31 августа 2018 | 17:56
Известные российские общественные деятели запустили в интернете петицию с требованием закрыть дело «Нового величия»
Инициатором обращения, размещенного на сайте Change.org, выступил исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Свои подписи под петицией уже оставили писательница Людмила Улицкая, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, представители партии «Яблоко». В петиции говорится, что дело «Нового величия» политически мотивировано и наглядно демонстрирует разложение государственных институтов.
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Ну вообще то даже на Украине это назвали создание антигосударственного майданного движения.
Так что господа,те кто выступил как основатели группы которых слили как жертвенных баранов специально для организации протеста такими как исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев.И далее следующие подписанты которые поставили свои подписи под петицией писательница Людмила Улицкая, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, представители партии «Яблоко»,это всё одна банда евреев большевиков выступавшие за создание еврейского православия как ранее за еврейское большевистское коммунистическое сообщество.
parasuk_ 31 августа 2018 | 18:02
Самые зловонные отбросы российского общества: макаревич, улицкая и окопавшиеся в яблоке черви. Думаю, на их цидулю положат болт :)