Известные российские общественные деятели запустили в интернете петицию с требованием закрыть дело «Нового величия»

Инициатором обращения, размещенного на сайте Change.org, выступил исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Свои подписи под петицией уже оставили писательница Людмила Улицкая, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, представители партии «Яблоко». В петиции говорится, что дело «Нового величия» политически мотивировано и наглядно демонстрирует разложение государственных институтов.