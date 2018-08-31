При ликвидации последствий взрыва на нижегородском оборонном предприятии пострадали двое пожарных
При тушении огня они получили тепловой удар. Пожар начался после взрыва аммонала в одном из цехов. Погибли три человека, по разным данным, от четырех до пяти госпитализированы. У одной женщины тяжелый ожоговый шок – у нее 80% ожогов тела.
Власти Нижегородской области уже пообещали помощь и компенсации семьям погибших и пострадавшим.
Комментарии4
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tv_victim 31 августа 2018 | 17:47
"-Ну как тебе в пожарных?
- Очень хорошо! Коллектив хороший, зарплата - на уровне! Но как пожар - то хоть увольняйся"...
Старый анекдот.
agriment 31 августа 2018 | 17:51
tv_victim: 17:47 "Но как пожар - то хоть увольняйся"...
Из вики "Аммона́л — разновидность промышленных взрывчатых веществ (ВВ). По советской классификации представляет собой смесь аммиачной селитры и тротила с добавлением порошкообразного алюминия"
Видимо многое скрывают....
archibald_dandy_esquire 31 августа 2018 | 18:10
tv_victim:
"Власти Нижегородской области уже пообещали помощь и компенсации семьям погибших и пострадавшим. "
помнится, власти обещали "помощь и компенсации семьям погибших и пострадавшим" после пожара в "Зимней вишне" - а потом компенсации -
вы не поверите! - "потерялись"
fikus74 31 августа 2018 | 17:52
тушили огонь в трусах, но без панамок.