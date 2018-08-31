При ликвидации последствий взрыва на нижегородском оборонном предприятии пострадали двое пожарных

При тушении огня они получили тепловой удар. Пожар начался после взрыва аммонала в одном из цехов. Погибли три человека, по разным данным, от четырех до пяти госпитализированы. У одной женщины тяжелый ожоговый шок – у нее 80% ожогов тела.

Власти Нижегородской области уже пообещали помощь и компенсации семьям погибших и пострадавшим.