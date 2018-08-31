Российским космонавтам придется в третий раз обработать герметиком пробоину на корабле «Союз»
Как передает ТАСС, из переговоров экипажа с Землей стало известно, что слой эпоксидной смолы вокруг установленный заплаты еще не затвердел и сохраняет эластичность. Заплата, как ожидается, будет укреплена около 9-ти вечером по Москве.
Сегодня на МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Причиной стала 2-миллиметровая трещина, вызванная ударом метеорита.
Российские космонавты имеют навыки устранения утечки воздуха в корабле «Союз», у них есть все необходимое, и корабль сможет вернуться на Землю, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин подтвердил, что причиной утечки могла быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.
Комментарии8
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ostapbey 31 августа 2018 | 17:05
.На следующий после полета Комарова день был запланирован запуск «Союза-2» с тремя космонавтами на борту. Предполагалось, что двое из них через открытый космос переберутся в корабль Комарова, а затем оба корабля пойдут на посадку.
Если бы не проблемы с раскрытием батареи, второй запуск бы состоялся и погибли бы четверо космонавтов, а не один: конструкция обоих кораблей была идентична и ошибки в проектировании были допущены одинаковые.
Высказывалась и еще одна причина проблем с выходом парашюта. Технология производства космических кораблей подразумевала помещение спускаемого аппарата после обмазки теплозащитным покрытием в автоклав, где при высокой температуре происходила полимеризация синтетических смол, являющихся составной частью теплозащиты. Но при изготовлении «Союзов» по срокам отстали крышки парашютных контейнеров, поэтому спускаемые аппараты были помещены в автоклав без них. И вполне вероятно, что летучие фракции обмазки осели на внутреннюю поверхность контейнеров, сделав ее липкой и шершавой, что и не дало выйти парашюту....
ostapbey 31 августа 2018 | 17:08
........Прибыв на место приземления спускаемого аппарата, поисковая группа увидела чудовищную картину. Сплющенный, на полметра вошедший в землю аппарат был объят пламенем, а вокруг суетились местные жители, пытаясь забросать огонь землей. Сбить пламя удалось только огнетушителями.
Причиной крушения оказался нераскрывшийся парашют. Основной не смог до конца выйти и раскрыться, а запасной запутался в его стропах.
По официальной версии комиссии, расследовавшей причины крушения, это произошло из-за резких перепадов давления: стакан с парашютом деформировался и защемил основной парашют.
Как отмечал Черток, одновременная работа основного и запасного парашютов ранее не изучалась. Версия комиссии казалась сомнительной. «Независимо от всех подкомиссий бригада специалистов нашего завода, оставшаяся на полигоне, решила провести свой эксперимент, — писал Черток. — У них были основания для сомнений. Они открыли люк ОСП, вытянули тормозной парашют, подцепили его стропы к подъемному крану через динамометр и начали подъем для замера усилия, при котором начнет выходить упаковка основного парашюта.
Каково же было удивление, когда оказалось, что массы СА в 2800 килограммов не хватало. А ведь при этом контейнер никакому перепаду давления и, следовательно, сдавливающей укладку парашюта деформации не подвергался. Об этом эксперименте они комиссии не доложили».
ivanov356 31 августа 2018 | 17:05
Тряпочку и клей "Момент"
andy66 31 августа 2018 | 17:09
ну кто же использует в космосе герметик? Только скотч!!
vasyakirin 31 августа 2018 | 17:16
andy66: можно соду с суперклеем и пальцем разравнять!
sparky 31 августа 2018 | 17:22
vasyakirin: Жвачка и только жвачька. Так прилипает, не отсребешь.
captaingeorge 31 августа 2018 | 17:17
2 мм - это не микротрещина, это для вакуума катастрофа. Опять гуманитарий сморозил херню. Никак не уберут этого идиота-популяризатора от космоса, убирающие по-видимому такие же...
gregor 31 августа 2018 | 17:19
Российским космонавтам придется в третий раз обработать герметиком пробоину на корабле «Союз»
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Как только Рогозин приступил к управлению космосом ,так сразу пробоины пошли .
Опасный он ,этот Рогозин со своими родственниками , где они ,там аварии .