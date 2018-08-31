Российским космонавтам придется в третий раз обработать герметиком пробоину на корабле «Союз»

Как передает ТАСС, из переговоров экипажа с Землей стало известно, что слой эпоксидной смолы вокруг установленный заплаты еще не затвердел и сохраняет эластичность. Заплата, как ожидается, будет укреплена около 9-ти вечером по Москве.

Сегодня на МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Причиной стала 2-миллиметровая трещина, вызванная ударом метеорита.

Российские космонавты имеют навыки устранения утечки воздуха в корабле «Союз», у них есть все необходимое, и корабль сможет вернуться на Землю, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин подтвердил, что причиной утечки могла быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.