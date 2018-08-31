Три человека погибли, пятеро пропали без вести при взрыве старых мин заводе имени Свердлова в городе Дзержинске
Три человека погибли, пятеро пропали без вести при взрыве старых мин заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области.
Главный редактор портала NN.ru Роман Фельцов, который сейчас находится у проходной завода, рассказал, что спасатели сейчас разбирают завалы.
СК РФ начал проверку по факту взрыва. Предприятие является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности.
Комментарии2
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tv_victim 31 августа 2018 | 17:15
Вот. Трое погибли, пятеро ранены. завалы.... а то все хлопок, да хлопок....
traxau_okurka 31 августа 2018 | 17:22
tv_victim: Стабильность по путински - стабильность кладбища.