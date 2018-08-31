Три человека погибли, пятеро пропали без вести при взрыве старых мин заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области.

Главный редактор портала NN.ru Роман Фельцов, который сейчас находится у проходной завода, рассказал, что спасатели сейчас разбирают завалы.

СК РФ начал проверку по факту взрыва. Предприятие является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности.