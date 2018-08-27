В радиусе нескольких метров от места взрыва на заводе Дзержинска работают саперы – главред портала «NN.RU»

В радиусе нескольких метров от места взрыва, прогремевшего в цехе завода имени Свердлова в Дзержинске, работают саперы, которые собирают разброшенные вокруг мины. После они начнут работать непосредственно на месте взрыва. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор портала «NN.RU» Роман Фельцов.

«Проводится работа по устранению завалов. Там очень сложная ситуация. Пока спасатели и сотрудники Росгвардии не могут подойти к месту взрыва из-за разбросанных мин», — рассказал Р.Фельцов.

Он сказал, что взрыв произошел в одном из цехов завода, где велось перекладывание мин из одних ящиков в другие. По словам Р.Фельцова, их должны были везти на полигон, который находится недалеко от завода.

Главред пояснил, что речь идет о противопехотных минах, выпущенных еще в 1970-е годы. «Завод занимался их утилизацией по контракту с Минобороны», — отметил он.

Р.Фельцов сказал, что в результате взрыва погибли трое работников, двое пропали без вести. «По разным данным от четырех до пяти человек находятся в больнице», — уточнил главный редактор портала.

Он добавил, что работники завода уже покинули здание и разошлись по домам. По его словам, они отказываются общаться с прессой.

Ранее стало известно, что на оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области прогремел взрыв.