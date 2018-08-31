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16:32, 31 августа 2018

В Москве СИЗО отказались принять трансгендера Назара Гулевича, которого 25 августа арестовал суд

Как пишет МК, арестованного не приняли ни в женском, ни в мужском изоляторе. По  словам представителя московского управления ФСИН Анны Каретниковой, в итоге Гулевича доставили в больницу при СИЗО «Матросская тишина». Издание поясняет, что Гулевич не успел завершить «процесс трансформации из женщины в мужчину» к моменту задержания, однако документы поменял. Сам он считает себя мужчиной. 25 августа суд отправил его под арест по подозрению в хищении уставного капитала фирмы.

Комментарии

6

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edyunia 31 августа 2018 | 16:38

\\по подозрению в хищении уставного капитала фирмы.\\
Трансформировался бы вовремя и ищи потом ветер в поле.

vasyakirin 31 августа 2018 | 16:44

как можно украсть то, что в действующем предприятии существует лишь номинально?

kryimzdick 31 августа 2018 | 16:46

До чего дошел прогресс...
До невиданных чудес.
Надо отделение для третьего пола делать в каждой тюрьме.

sasass 31 августа 2018 | 16:50

Остается только расстрел ....

oleg_andreevich 31 августа 2018 | 16:57

А никого не смущает, что по таким обвинениям закрывают в СИЗО вопреки разъяснениям Верховного суда? По-моему, это явная попытка давления на подследственного.

cromwel 31 августа 2018 | 17:08

Сенцову не голодать надо, а отрезать себе что нибудь. Вот и вышвурнут с зоны на незалежную.

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