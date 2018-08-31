В Москве СИЗО отказались принять трансгендера Назара Гулевича, которого 25 августа арестовал суд
Как пишет МК, арестованного не приняли ни в женском, ни в мужском изоляторе. По словам представителя московского управления ФСИН Анны Каретниковой, в итоге Гулевича доставили в больницу при СИЗО «Матросская тишина». Издание поясняет, что Гулевич не успел завершить «процесс трансформации из женщины в мужчину» к моменту задержания, однако документы поменял. Сам он считает себя мужчиной. 25 августа суд отправил его под арест по подозрению в хищении уставного капитала фирмы.
Комментарии6
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edyunia 31 августа 2018 | 16:38
\\по подозрению в хищении уставного капитала фирмы.\\
Трансформировался бы вовремя и ищи потом ветер в поле.
vasyakirin 31 августа 2018 | 16:44
как можно украсть то, что в действующем предприятии существует лишь номинально?
kryimzdick 31 августа 2018 | 16:46
До чего дошел прогресс...
До невиданных чудес.
Надо отделение для третьего пола делать в каждой тюрьме.
sasass 31 августа 2018 | 16:50
Остается только расстрел ....
oleg_andreevich 31 августа 2018 | 16:57
А никого не смущает, что по таким обвинениям закрывают в СИЗО вопреки разъяснениям Верховного суда? По-моему, это явная попытка давления на подследственного.
cromwel 31 августа 2018 | 17:08
Сенцову не голодать надо, а отрезать себе что нибудь. Вот и вышвурнут с зоны на незалежную.