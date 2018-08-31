В Москве СИЗО отказались принять трансгендера Назара Гулевича, которого 25 августа арестовал суд

Как пишет МК, арестованного не приняли ни в женском, ни в мужском изоляторе. По словам представителя московского управления ФСИН Анны Каретниковой, в итоге Гулевича доставили в больницу при СИЗО «Матросская тишина». Издание поясняет, что Гулевич не успел завершить «процесс трансформации из женщины в мужчину» к моменту задержания, однако документы поменял. Сам он считает себя мужчиной. 25 августа суд отправил его под арест по подозрению в хищении уставного капитала фирмы.