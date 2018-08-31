Дело о краже пресс-папье из покоев императрице в Павловском дворце Петербурга поступило в суд

30-летний мужчина обвиняется в том, что в июне проник во дворец через разбитое окно, четыре часа гулял там и выпивал, а затем похитил из покоев императрицы Марии Федоровны пресс-папье стоимостью 950 тысяч рублей. Кроме того, он прихватил 3 тысячи рублей из кассы кафе. Сейчас обвиняемый находится под арестом.