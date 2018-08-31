Дело о краже пресс-папье из покоев императрице в Павловском дворце Петербурга поступило в суд
30-летний мужчина обвиняется в том, что в июне проник во дворец через разбитое окно, четыре часа гулял там и выпивал, а затем похитил из покоев императрицы Марии Федоровны пресс-папье стоимостью 950 тысяч рублей. Кроме того, он прихватил 3 тысячи рублей из кассы кафе. Сейчас обвиняемый находится под арестом.
Комментарии7
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kryimzdick 31 августа 2018 | 16:37
Опять редакция набухалась. Правильно писать - императрицЭ
tv_victim 31 августа 2018 | 16:46
kryimzdick: ЧЭбургЭна, ты и впрямь йопнулся.....
gadbatat 31 августа 2018 | 17:02
kryimzdick:
в кремле искали?
luger_max_otto 31 августа 2018 | 16:41
Не табакерка...
gvs 31 августа 2018 | 16:42
Кафе тоже располагалось в покоях императрицы? ))))
tv_victim 31 августа 2018 | 16:52
gvs: А так жѣ увѣсѣлительный садъ с мадѣмуазелями и прѣферансомъ.
ed10075 31 августа 2018 | 16:51
За неимением табакерки решил обойтись пресс-папье.