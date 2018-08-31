В Челябинске отказались устанавливать на здании МВД мемориальную доску в память о жертвах политических репрессий
По мнению историков, на территории, где стоит здание раньше находилась расстрельная комната. Как пишет «Коммерсант». Само здание было построено в тридцатых годах из кирпичей разрушенного Христорождественского собора.
В 1995 году во внутреннем дворе такая мемориальная доска была, но в начале 2000-х она пропала. Координатор краеведческой группы «Архистраж» Юрий Латышев обратился к властям с просьбой вернуть табличку. В управлении культуры Челябинска ему ответили, что восстановление таблички о расстрелах будет «искажением исторической действительности».
Комментарии15
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gvs 31 августа 2018 | 16:32
Расстрельную комнату будут реставрировать, чтобы была наготове )))
andy66 31 августа 2018 | 17:03
"Всегда можем повторить!" (С) ЧК
edyunia 31 августа 2018 | 16:34
«искажением исторической действительности»
??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dorin1987 31 августа 2018 | 16:39
edyunia: А что Вас так удивляет? Если кровавый ублюдок джугашвили - "эффективный менеджер", а его совместный с нацистами раздел Польши и начало второй мировой - "необходимость", то расстрелы и их признание - точно вне здравого смысла. Остается пожелать сказавшему это того же в его семье, что там происходило. Ну, что бы язык отсох.
edyunia 31 августа 2018 | 16:53
dorin1987: \\А что Вас так удивляет?\\
Оруэлл отдыхает, это круче любой зверофермы.
ugas 31 августа 2018 | 16:37
Конечно, у убийц и их потомков - своя история.
bmrt 31 августа 2018 | 16:37
А что Вы думаете получить от путинских наследников И.Джугашвили?
...тьфу...
fig_vvam 31 августа 2018 | 16:42
bmrt: И.Джугашвили был педофил, вы на что намекаете, говоря о его наследниках?
oneoretwo 31 августа 2018 | 16:46
...вертухаи эту "память" уничтожают как могут, а вы - доску им под нос суете...
...в карелии мужика готорый уж год мурыжат по сфабрикованному делу - не хотят этой самой "памяти", не хотят...
timwlad90 31 августа 2018 | 16:47
В Челябинске отказались устанавливать на здании МВД мемориальную доску в память о жертвах политических репрессий
По мнению историков, на территории, где стоит здание раньше находилась расстрельная комната. Как пишет «Коммерсант». Само здание было построено в тридцатых годах из кирпичей разрушенного Христорождественского собора.
В 1995 году во внутреннем дворе такая мемориальная доска была, но в начале 2000-х она пропала. Координатор краеведческой группы «Архистраж» Юрий Латышев обратился к властям с просьбой вернуть табличку. В управлении культуры Челябинска ему ответили, что восстановление таблички о расстрелах будет «искажением исторической действительности».
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Всё верно.В те времена расстреливали только отборных садистов и живодёров которые наплодили господа либералы средний класс которые могли только,убивать, грабить и насиловать.А вот управлять ,вести дела и востанавливать систему взаимной отвественности позвали опять обученных Православной Церковью чиновников.
Так что господа либералы,историческая действительность такова что либеральная партийная буржуазия это были садисты живодёры упыры жадущие власти кровожадных диктатоаров,ну типа Немцова,Политковской и прочих отбросов общества.Вот и нарвались на тех кто положил конем ихним зверствам если не через суд,то от таких же с кем бабла не поделили.
Все подтвердят,что Немцов и Политковская алчными были до денег до умопомрачения и были готовы на любые зверства ради денег.Такова суть любого либерала.
kondrat_vlad 31 августа 2018 | 16:57
timwlad90: "все подтвердят,что Немцов и Политковская алчными были до денег до умопомрачения и были готовы на любые зверства ради денег.Такова суть любого либерала."
Вы дяденька с бодуна не пишите, эка вас занесло, опохмелитесь сначала.
timwlad90 31 августа 2018 | 17:15
kondrat_vlad: "все подтвердят,что Немцов и Политковская алчными были до денег до умопомрачения и были готовы на любые зверства ради денег.Такова суть любого либерала."
Вы дяденька с бодуна не пишите, эка вас занесло, опохмелитесь сначала.
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Ну вооще то это все знают .
И не даром этих хмырей алчных Политковскую и Немцова за нелюдей держали.
Сколько скандальчиков постыдных было именно на основе как в "золотом телёнке",все приставили "дай миллион" к Политковской и Немцову.
Помнится Немцов по этому поводу свои боксёрские навыки даже применял к приставучим просящим дай миллон.
Ох жадные были.
Ну жадность фраеров и сгубила.
malorus_kiev151 31 августа 2018 | 17:01
Хрен вам, либерастики.
sskazhenik 31 августа 2018 | 17:02
Странный ответ. Ведь именно они занимаются «искажением исторической действительности». Вся вертикаль прогнила полностью...
ivanov356 31 августа 2018 | 17:03
Предлагаю компромисс. " Здесь работают портянки, наследники предательства Родины"