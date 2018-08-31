В  Челябинске отказались устанавливать на здании МВД мемориальную доску в память о жертвах политических репрессий

По мнению историков, на территории, где стоит здание раньше находилась расстрельная комната. Как пишет «Коммерсант». Само здание было построено в тридцатых годах из кирпичей разрушенного Христорождественского собора.

В 1995 году во внутреннем дворе такая мемориальная доска была, но в начале 2000-х она пропала. Координатор краеведческой группы «Архистраж» Юрий Латышев обратился к властям с просьбой вернуть табличку. В управлении культуры Челябинска ему ответили, что восстановление таблички о расстрелах будет «искажением исторической действительности».