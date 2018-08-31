Взрывы на оборонном заводе в нижегородском Дзержинске произошли при перезагрузке боеприпасов

Как сообщил главный инженер предприятия Михаил Лебедев, противопехотные мины поступили со складов Минобороны в разрушенных от длительного хранения ящиков. На заводе их приходиться перекладывать и отправлять на площадку для подрыва и уничтожения.

По последним данным, в результате взрыва обнаружены погибшими трое сотрудников завода. Пятеро числятся пропавшими без вести.