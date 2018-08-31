Взрывы на оборонном заводе в нижегородском Дзержинске произошли при перезагрузке боеприпасов
Как сообщил главный инженер предприятия Михаил Лебедев, противопехотные мины поступили со складов Минобороны в разрушенных от длительного хранения ящиков. На заводе их приходиться перекладывать и отправлять на площадку для подрыва и уничтожения.
По последним данным, в результате взрыва обнаружены погибшими трое сотрудников завода. Пятеро числятся пропавшими без вести.
Комментарии15
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abuvgrobu 31 августа 2018 | 16:34
противопехотные мины поступили со складов Минобороны в разрушенных от длительного хранения ящиков.
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Долго и весело смеялся..
glotze7 31 августа 2018 | 16:35
Кхм, они там что, такие суровые, что мины с активированными взрывателями юзают? Ну круто, чо.
ЗЫ Скажите Равшану, чтоб он перечитал про написание мягкого знака в глаголах.
tag188 31 августа 2018 | 16:36
А зачем их везти со складов Минобороны на завод, перекладывать из ящика в ящик, а далее с завода на площадку для уничтожения?
Сразу со склада их нельзя увезти на площадку уничтожения?
Сколько для налогоплательщика стоит эта услуга завода по перекладыванию мин с места на место?
darkshadownet_ 31 августа 2018 | 16:41
tag188: Чтобы контролировать, не продали ли их налево?Вот по пробывали возвращать, теперь может и не стырели, зеленые срочники не погибли, зато то вот теперь рабочие завода... Как ни крути вообщем, опять не пруха...
kryimzdick 31 августа 2018 | 16:43
Наследие царского режима?
citizeneco 31 августа 2018 | 16:45
Похоже, будут виноваты разрушенные ящики. А о технике безопасности при проведении взрывоопасных работ этот главный инженер представление имеет? На таком заводе должно быть оборудование, которое позволяло бы проводить такие работы дистанционно, на безопасном расстоянии, но, похоже, с советских времён там ничего не изменилось и погибших рабочих просто заменят новыми.
sensei54 31 августа 2018 | 17:08
citizeneco: Точно. В начале 60-х мы с пацанами делали набеги на разрядную базу 15-го арсенала ВМФ.
Много чего интересного там было.
vitaliys 31 августа 2018 | 16:47
Шойгу хранит мины в негодных ящиках на складах Минобороны ? А потом эти ящики грузят, разгружают, снова грузят.....Может организовать субботник для высших офицеров Минобороны по погрузке, разгрузке ? Чтобы гражданские лица не погибали.
ac_dc 31 августа 2018 | 16:49
Чего прямиком в Сирию не отвезли?
Сказал же Главныекомандыдающий : Мы,де тут не воюем , а проводим ученья в максимальной обстановке и истекющие боеприпасы пользуем
ed10075 31 августа 2018 | 16:49
Так все-таки был взрыв... А то все писали про хлопок, унесший жизни нескольких человек.
kentukky 31 августа 2018 | 16:51
Знаете ЧТО: не ящики перетрАхивать надо, как сказал бы Ляксандра Лукашенко, Министерство Обороны! Кто там засел после Сердюкова-табуреткина и Шойгу - ни разу ни военного!!!
sensei54 31 августа 2018 | 16:58
"В разрушенных ящиков..."
Опять индейцы захватили Эхо.
ivanov356 31 августа 2018 | 17:00
Центробанк игорючий,если важные документы в топку, а уж заводики в воюещей стране
democ 31 августа 2018 | 17:01
"... при перезагрузке боеприпасов".
Все ударились головой об компьютеры. Может всё таки - при ПЕРЕГРУЗКИ боеприпасов.
mavviomi 31 августа 2018 | 17:05
Молодцы партизаны! Бей окупантов!