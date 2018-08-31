Пять рабочих оборонного завода под Нижним Новгородом числятся пропавшими без вести в результате инцидента
Пять рабочих оборонного завода под Нижним Новгородом числятся пропавшими без вести в результате инцидента, который вызвал пожар на предприятии. Об этом сообщил главный инженер завода Михаил Лебедев. Ранее была подтверждена гибель трех человек, по меньшей мере, пятеро пострадали. Всего в момент хлопка в цехе находились более сорока рабочих. В результате пожара обрушилась стена здания. Данное предприятие специализируется на изготовлении взрывчатки и боеприпасов. По предварительным данным, ЧП на заводе произошло во время перегрузки мин.
Комментарии7
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klukvik 31 августа 2018 | 16:17
рванули мины, разнесло к уям здание - "хлопок"
julia_dvoriki 31 августа 2018 | 16:20
Интересно, сколько на самом деле.
danko1 31 августа 2018 | 16:20
Как это не кощунственно звучит, но производящие смертоносное оружие для других сами от него и погибли.
Будь моя воля, я бы производство любого оружия повсюду на Земле запретила.
Земля для жизни, а не для войн.
opponent70 31 августа 2018 | 16:25
Рашке не нужны никакие враги... Сами себя уничтожим...
nich26 31 августа 2018 | 16:30
Господи, какой ещё инцидент, кто кого вызвал, кто на ком стоял?
tag188 31 августа 2018 | 16:32
Это уже второе ЧП за день на оборонном заводе.
Не выдерживает старое советское оборудование в новой гонке за вЯличием...
curhatuy6 31 августа 2018 | 16:50
Живем в 21 веке! Неужели разгрузка-погрузка не автоматизированы? И это то на опасном производстве. Да, мяса у нас много.............