Пять рабочих оборонного завода под Нижним Новгородом числятся пропавшими без вести в результате инцидента, который вызвал пожар на предприятии. Об этом сообщил главный инженер завода Михаил Лебедев. Ранее была подтверждена гибель трех человек, по меньшей мере, пятеро пострадали. Всего в момент хлопка в цехе находились более сорока рабочих. В результате пожара обрушилась стена здания. Данное предприятие специализируется на изготовлении взрывчатки и боеприпасов. По предварительным данным, ЧП на заводе произошло во время перегрузки мин.