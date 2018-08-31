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16:04, 31 августа 2018

Рогозин: Российские космонавты имеют навыки устранения утечки воздуха в корабле «Союз»

Российские космонавты имеют навыки устранения утечки воздуха в корабле «Союз», у них есть все необходимое, и корабль сможет вернуться на Землю, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин подтвердил, что причиной утечки могла быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.

Комментарии

19

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democ 31 августа 2018 | 16:11

А как такса под водой дышать умеют?

alger 31 августа 2018 | 16:36

democ: умеют, умеют - Рогозин лично топил

sensei54 31 августа 2018 | 16:13

Конечно имеют, иначе они не были бы космонавтами.
Только вот Рогозин здесь с какого бока, с филологическим образованием?
Говорит так, будто сам их учил и готовил.

uzhosuzhos 31 августа 2018 | 16:13

Опыт с несчастной таксой почему-то тоже сразу же вспомнился.

sokal123 31 августа 2018 | 16:13

О,да умеют заткнуть тряпьем дырку в корпусе и утечки нету -по-путински.

moisha_pid 31 августа 2018 | 16:27

sokal123: Ну да они как ты не умеют брехать, где им до тебя спеца в этой области.

klukvik 31 августа 2018 | 16:21

синяя изолента на все случаи жизни

tv_victim 31 августа 2018 | 16:32

klukvik: Если проблему нельзя решить с помощью скотча - нужен еще моток скотча!

bear123581321 31 августа 2018 | 16:31

микротрещина, микрометеорит, микророгозин.

gригорьич 31 августа 2018 | 16:55

bear123581321: микротрещина, микрометеорит, микророгозин.
……………………………………………
И мегазадница….

citizeneco 31 августа 2018 | 16:35

Ну он сказал, как пер..л, было бы странно, если бы они этого не умели, для того их и обучают, как тех же моряков, обеспечивать живучесть корабля, ну и им самим жить хочется.

maxme Максимов Максим 31 августа 2018 | 16:42

Проверено на таксе.

oneoretwo 31 августа 2018 | 16:42

...и на батуте исчо умеют...

curhatuy6 31 августа 2018 | 16:46

Возможности и навыки беспредельные! У каждого по 10 пальцев на руках и 10 на ногах:)))

gригорьич 31 августа 2018 | 16:50

Рогозин: Российские космонавты имеют навыки устранения утечки воздуха
…………………….……………………
Рогозин к любой дыре затычка

ostapbey 31 августа 2018 | 16:52

Микротрещина от микрометеорита??
А это же совсем другое дело...
А то подумалось что сварщик малость недоперепил и допустил микронепровар...
И он же кувалдой малость флюс электрода недопереколотил..
Даже..

ostapbey 31 августа 2018 | 17:02

.........Разгерметизация

Это было страшное потрясение для всей страны. На прощании в Москве товарищи погибших по отряду космонавтов плакали и говорили: «Теперь мы уже хороним целыми экипажами!» Казалось, что советская космическая программа окончательно провалилась.

Специалистам, однако, даже в такой момент нужно было работать. Что произошло в те минуты, когда с космонавтами не было связи? Что погубило экипаж «Союза-11»?

Слово «разгерметизация» прозвучало практически сразу. Вспомнили о нештатной ситуации с люком и провели проверку на герметичность. Но ее результаты показали – люк надежен, он тут ни при чем.

«Луноход-1» на испытаниях. Первые на Марсе и Луне. Достижения отечественной космонавтики
Но дело действительно было в разгерметизации. Анализ записей автономного регистратора бортовых измерений «Мир», своеобразного «черного ящика» космического аппарата показал: с момента разделения отсеков на высоте более 150 км давление в спускаемом аппарате стало резко снижаться, и в течение 115 секунд упало до 50 миллиметров ртутного столба.

pionerka Зинаида Сацкая 31 августа 2018 | 16:59

Да, за этот навык Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев заплатили собственными жизнями в 1971 году. Ерундовая пробоина, которую можно было и пальцем закрыть, оставила их в корабле без воздуха. Но вряд ли господин Рогозин об этом знает.

ss2020 31 августа 2018 | 17:03

Рогозин подтвердил... ой, плохая примета!)

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