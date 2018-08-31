Рогозин: Российские космонавты имеют навыки устранения утечки воздуха в корабле «Союз»

Российские космонавты имеют навыки устранения утечки воздуха в корабле «Союз», у них есть все необходимое, и корабль сможет вернуться на Землю, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин подтвердил, что причиной утечки могла быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.