Володин: Поправки по совершенствованию пенсионной системы в ближайшее время будут внесены президентом
Самые главные поправки по совершенствованию пенсионной системы в ближайшее время будут внесены президентом РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Рабочая группа по пенсионным изменениям соберется вновь 12 сентября, сказал Володин
Комментарии10
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sokal123 31 августа 2018 | 16:07
Издеваются негодяи , какие поправки - вместо 8 только 5 , ничего себе поправки. Народ грабят взахлёб ,неуемно.
liliyask 31 августа 2018 | 16:24
sokal123: Какие? Самые главные...
golfinder 31 августа 2018 | 16:13
Партия жуликов и воров.
abuvgrobu 31 августа 2018 | 16:14
Все государственные телеканалы сразу после выступления Путина запустили свои ток-шоу.
Смотреть это было неприятно и стыдно, люди
отрабатывают свой хлеб и сами себе не верят. В программе "Время покажет" отрубили твиты
благодарных граждан – фейки смастерить не успели, а реальные слова реальных людей сделали
бы любое обсуждение бессмысленным.
Для истины не нужно много слов. Подлодка «Курск» утонула, а пенсионные деньги украдены.
Все остальное – словесная пена.
Лично я - пенсионер и пупуевские изворачивания мне не очень интересны. Меня интересует лимит
доверия Путину. Такое ощущение, что он на исходе.
Отобрать у стариков их заработанные копейки легче, чем пощипать олигархов, чьи миллиарды как
раз у этих стариков и украдены.
От выступления Путина ожидали многого. И дело даже не в том, что ожидания не оправдались, –
боюсь, эти ожидания были последними.
stichirichi 31 августа 2018 | 16:28
В В П сказал, никто против ничего не скажет и не сделает! Получите, распишитесь...
bear123581321 31 августа 2018 | 16:28
Ох, растерзает толпа этого вороватого болтуна. Не за горами. И ведь если что - выдадут из-за границы.
lazich 31 августа 2018 | 16:51
Слово "совершенствование" подразумевает улучшение. Что же для нас улучшилось?
Путин опять соврал.
Путин - лжец и мерзавец.
perestarok 31 августа 2018 | 16:52
"Володин: Поправки по совершенствованию пенсионной системы в ближайшее время будут внесены президентом"
Видимо дела в стране действительно плохи, раз Путин фактически поддержал пенсионную реформу.
oneoretwo 31 августа 2018 | 17:00
...уж эти то "поправки" благодарное население вам особо припомнит, не сомневайтесь...
innaigorewna 31 августа 2018 | 17:08
выкрасить и выбросить...