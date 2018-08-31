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16:02, 31 августа 2018

Патриарх Кирилл отказался раскрыть подробности беседы с патриархом Варфоломеем

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отказался раскрыть подробности своей беседы с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая состоялась сегодня в Стамбуле. Перед отлетом в Москву глава РПЦ сказал, что ничего секретного не было, но он не хотел бы раскрывать детали без согласования с хозяином встречи.

Комментарии

21

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bear123581321 31 августа 2018 | 16:05

Этими подробностями уже и-нет кишит. Такая себе тайна. Ой, снимут погоны с Гундяева.

danko1 31 августа 2018 | 16:10

bear123581321: Да, подвел Гундяй родное ведомство,Контору на Лубянке.
Окончательно дискредитировал РПЦ, создание КГБ и Сталина.

kryimzdick 31 августа 2018 | 16:33

danko1: Шишок под носок получил Гундяй от константинопольских старцев, не может более древняя материнская церковь быть в подчинении у более молодой дочери.

fig_vvam 31 августа 2018 | 16:56

kryimzdick: Зря Гундяй на поклон ездил. Ни к чему его унижение не привело.
А ресурсов воздействовать на Варфоломея у него нет. И у России тоже.
Зато они есть у США

opiatnovyi63 31 августа 2018 | 16:57

kryimzdick: Видимо, провалил операцию...Будет нести ответственность своими погонами перед Центром в лице Вождя!

zztop1960 31 августа 2018 | 17:13

opiatnovyi63: Ну так , теперь придётся переписывать историю России ( Московии) и сократить её на 500 лет. Забыть про крещение Руси( России) Владимиром. Москва станет "вторичной" по отношению к Киеву и крещению Руси. А история РПЦ начнётся с 1620 года , а не с 988 года , это будет крещение Украины. Россияне , готовтесь исправлять учебники истории

kondrat_vlad 31 августа 2018 | 17:06

kryimzdick: Как наместник Святого Пудтэна, полковник КГБ Гундяй сьездил к Варфоломею чтобы не разрешать украинцам иметь свою церковь, что очень понятно. Ведь Гундяй теряет хлебные места в Киевской епархии, теряет осведомителей, сеть гебнюков в рясах.

midnightblues 31 августа 2018 | 16:50

bear123581321: Как потомок греческой аристократии с Балкан могу сказать одно-любые переговоры с греками есть вопрос отката

kryimzdick 31 августа 2018 | 16:54

midnightblues: это с греками, а во Христе национальности нету, ни эллина, ни кого бы то ни было

zztop1960 31 августа 2018 | 17:03

bear123581321: Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил Московскому патриарху Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине.
С таким заявлением по окончании встречи двух предстоятелей выступил митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс представления Томоса Украине.

nikolaitschi 31 августа 2018 | 17:07

bear123581321: Тремя нарядами отделается!

abuvgrobu 31 августа 2018 | 16:11

А это с хозяином встречи было согласовано ? Хватит жопой крутить, клоуны попярские.
"Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил Московскому патриарху Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине.
С таким заявлением по окончании встречи двух предстоятелей выступил митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс представления Томоса Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Константинопольская Церковь сильна и у нее есть возможности по всему миру. Вселенский патриархат с его долгой жизнью и опытом - первая церковь в православной семье, он играет особую роль. Поэтому решения иногда выходят отсюда. Главный вопрос, который обсуждался, - вопрос ситуации в Украине. Вы знаете, что там раскол, который продолжается более 25 лет. Вселенский Патриархат решил использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Решение было принято в апреле. И мы имплементируем это решение. Об этом было сообщено Патриарху Кириллу во время его визита", - отметил Эммануил."

chapter_2 31 августа 2018 | 16:55

abuvgrobu: Что ни делается - всё к лучшему. Зачем РПЦ прихожане-бандеровцы?

А начиналось всё так красиво: Крым возвращается в родную гавань.

sneer1 31 августа 2018 | 16:14

Ну не может же он сказать, что его мордой в г...но макнули. По-братски.

ansata 31 августа 2018 | 16:31

"не хотел бы раскрывать детали без согласования с хозяином встречи. "
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Гуня, а ты осознаешь КТО хозяин встречи?

vpu2011 31 августа 2018 | 16:41

Боятся росейские попы, что украинские попы отделятся и перестанут в общак отстёгивать.

nick_yalta_ua 31 августа 2018 | 16:41

привет пархоменке, латыниной и прочей"антипутенской" шобле.

fig_vvam 31 августа 2018 | 16:53

nick_yalta_ua: ну да, мадам толсторожая, они оказались правы в своих предположениях,
Украинская церковь получит автокефалию.

oneoretwo 31 августа 2018 | 16:56

...дык, "послали", скорее всего, пыльного обратно в родной подотдел нквд ...

cromwel 31 августа 2018 | 17:06

Ну да... пусть потом сюрприз будет!

sergeoa 31 августа 2018 | 17:11

тоже мне секрет Полишинеля...надели на Петрушку парашенку шутовской колпак в очередной раз и отправили потешать народ в свой самостыйный балаган

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