Патриарх Кирилл отказался раскрыть подробности беседы с патриархом Варфоломеем

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отказался раскрыть подробности своей беседы с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая состоялась сегодня в Стамбуле. Перед отлетом в Москву глава РПЦ сказал, что ничего секретного не было, но он не хотел бы раскрывать детали без согласования с хозяином встречи.