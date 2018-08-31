Неизвестный напал с ножом на прохожих в Амстердаме

Он успел ранить нескольких человек, после чего полиции удалось остановить мужчину.

Инцидент произошел на оживленном Центральном вокзале нидерландской столицы. Неизвестный напал с ножом на пассажиров, ему удалось ранить двух человек. Чтобы его остановить, полиции пришлось открыть огонь – мужчину ранили. По словам очевидцев, они услышали не менее трех выстрелов. На вокзале началась паника, люди с криками убегали со станции. Нападавшего, а также обоих пострадавших сразу же госпитализировали, сообщила полиция Амстердама в Твиттере.

По информации агентства France-Presse, сотрудники безопасности не стали эвакуировать здание вокзала – закрыли лишь две платформы, на время приостановили движение поездов. На месте работают следователи. Мотивы, побудившие мужчину напасть на людей, пока неизвестны. В полиции отказываются как-либо характеризовать инцидент, пока не исследуют все версии.

Центральная станция – является главным вокзалом в Амстердаме. Она связывает столицу с другими городами страны и с международным аэропортом Схипхол.