В ФБК назвали неубедительным ответ Росгвардии на расследование о завышенных закупках

В Фонде борьбы с коррупцией назвали неубедительным ответ Росгвардии на расследование о завышении цен при закупках продовольствия.

«Мы не удовлетворены ответом. Это просто смешно», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Александр Головач.

В недавнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорилось, что цены, по которым Росгвардия закупает продукты, выросли в 2-3 раза. Это произошло после заключения нового контракта с компанией, которая, как считают в ФБК, связана с окружением премьера Дмитрия Медведева.

В свою очередь, в Росгвардии заявили, что команда политика Алексея Навального продемонстрировала непрофессионализм, поскольку не учла целый ряд показателей, среди которых сезонность закупок и расходы, связанные с проведением экспертизы.

«Росгвардия пытается в кучу свалить все аргументы, чтобы выставить ФБК профанами по данному вопросу. Но это только для недалекого человека может показаться убедительным. Они давят на то, что мы не учитывали сезонность товаров. Но мы сравнивали как раз два контракта: декабрьский и июньский», — рассказал А.Головач.

Юрист ФБК сослался на официальные данные Росстата по регионам, в которые были поставки. «Цифры говорят о том, что повышение цены было не в 2-3 раза, а максимум на 10-15%», — уточнил он.

Как заметил А.Головач, в Росгвардии не отвечают на главные вопросы. «Первый: почему вообще вышло такое распоряжение правительства, что все контракты на поставку продовольствия, включая непрофильное, как овощи и соки, были отданы мясокомбинату из Крыма. Во-вторых, они не опровергают то, что нынешний номинальный владелец мясокомбината — это бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова», — заключил он.

ФБК собирается опубликовать свой ответ на данное заявление Росгвардии уже сегодня.