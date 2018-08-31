Центробанк анонсировал новые меры по защите от несанкционированного вывода денег со счетов клиентов
Они подразумевают формирование так называемого «черного списка» клиентов, которые помогают хакерам.
На сегодняшний день инструментов, которые предложила организация, явно недостаточно, — сказал «Эху Москвы» заместитель главного редактора портала «Банки.ру» Семен Новопрудский.
Семен Новопрудский добавил, что меру с «черным списком» также необходимо использовать осторожно, поскольку проблемы могут возникнуть и у добросовестных пользователей.
Комментарии3
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polsan 31 августа 2018 | 15:40
И как они могут отличить хороших от плохих, если они не знают сами точно, помогал клиент хакерам или его надули? Что они будут честное слово с клиента брать?! )
gregor 31 августа 2018 | 15:45
Центробанк анонсировал новые меры по защите от несанкционированного вывода денег со счетов клиентов
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Останутся только санкционированные выводы денег, со счетов клиентов .
timber_head 31 августа 2018 | 15:46
Храните деньги в Сберегательной кассе! Их там не раз уже замораживали.