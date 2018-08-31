Центробанк анонсировал новые меры по защите от несанкционированного вывода денег со счетов клиентов

Они подразумевают формирование так называемого «черного списка» клиентов, которые помогают хакерам.

На сегодняшний день инструментов, которые предложила организация, явно недостаточно, — сказал «Эху Москвы» заместитель главного редактора портала «Банки.ру» Семен Новопрудский.

Семен Новопрудский добавил, что меру с «черным списком» также необходимо использовать осторожно, поскольку проблемы могут возникнуть и у добросовестных пользователей.