Около 20 человек объявили голодовку в Приморье, обвиняя Единую Россию в массовом подкупе избирателей
В акции участвуют кандидаты в депутаты Надежнинского района от ЛДПР, КПРФ и Справедливой России. К ним присоединились несколько местных жителей. Они считают, что пресечь массовый подкуп должны правоохранительные органы. В местном избиркоме ситуацию пока не комментируют, — передает Интерфакс. А в Единой России говорят, что участники голодовки просто манипулируют общественным мнением.
Комментарии2
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perestarok 31 августа 2018 | 15:35
"Около 20 человек объявили голодовку в Приморье, обвиняя Единую Россию в массовом подкупе избирателей"
Хоть бы меня кто-то подкупил. Где подкупают? Я сейчас приеду.
polsan 31 августа 2018 | 15:45
perestarok: так копейки же платят, на билет не хватит ))