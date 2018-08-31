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15:31, 31 августа 2018

Около 20 человек объявили голодовку в Приморье, обвиняя Единую Россию в массовом подкупе избирателей

В акции участвуют кандидаты в депутаты Надежнинского района от ЛДПР, КПРФ и Справедливой России. К ним присоединились несколько местных жителей. Они считают, что пресечь массовый подкуп должны правоохранительные органы. В местном избиркоме ситуацию пока не комментируют, — передает Интерфакс. А в Единой России говорят, что участники голодовки просто манипулируют общественным мнением.

Комментарии

2

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perestarok 31 августа 2018 | 15:35

"Около 20 человек объявили голодовку в Приморье, обвиняя Единую Россию в массовом подкупе избирателей"

Хоть бы меня кто-то подкупил. Где подкупают? Я сейчас приеду.

polsan 31 августа 2018 | 15:45

perestarok: так копейки же платят, на билет не хватит ))

(комментарий скрыт)

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