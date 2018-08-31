3 человека погибли, 5 пострадали в результате хлопка на оборонном заводе под Нижним Новгородом
Судьба еще трех рабочих неизвестна. Около часа назад пожарные смогли полностью ликвидировать возгорание на предприятии. В результате происшествия обрушилась стена здания. Место ЧП оцеплено, что явилось причиной ЧП – неизвестно, данное оборонное предприятие специализируется на изготовлении взрывчатки и боеприпасов.
Комментарии5
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anticolonel 31 августа 2018 | 15:34
Ничего так "хлопок" - три трупа.
sergo_25_26 31 августа 2018 | 15:38
Прекратите аплодисменты, пожалейте людей.
vik_tor 31 августа 2018 | 15:41
Не хлопок, а взрыв взрывчатого вещества, газовоздушной или пылевоздушной смеси. Как правило следствие грубого нарушения правил промышленной безопасности.
martin5660 31 августа 2018 | 15:50
Не пенсионная реформа, а "решение". Не взрыв, а "хлопок".
ed10075 31 августа 2018 | 15:52
Хлопают в ладоши. А то, от чего погибают люди, называется взрыв.
В Хиросиме и в Нагасики тоже что-ли хлопнуло?