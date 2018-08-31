На железнодорожном вокзале в Амстердаме неизвестный напал с ножом на пассажиров
Два человека пострадали. Полиция открыла огонь по нападавшему, он получил ранения. Очевидцы утверждают, что слышали не менее трех выстрелов. Во время происшествия на вокзале возникла паника: многие люди с криками убегали со станции. Сейчас временно приостановлено железнодорожное сообщение в районе Амстердама.
Комментарии3
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vargor 31 августа 2018 | 15:36
Европейский рай с поножовщиной.
polsan 31 августа 2018 | 15:50
vargor: Если Вы сравните статистику правонарушений, в в интересующих Вас странах, то Вам станет ясней, где рай а где и нет! ))
bear123581321 31 августа 2018 | 15:49
Эта новость - чтобы не так уныло было читать про взрывы и голодовки подведомственного охлоса в рф?