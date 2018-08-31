На железнодорожном вокзале в Амстердаме неизвестный напал с ножом на пассажиров

Два человека пострадали. Полиция открыла огонь по нападавшему, он получил ранения. Очевидцы утверждают, что слышали не менее трех выстрелов. Во время происшествия на вокзале возникла паника: многие люди с криками убегали со станции. Сейчас временно приостановлено железнодорожное сообщение в районе Амстердама.