Больше 20 тысяч рублей в среднем требуется родителям на подготовку ребенка к школе в этом году
Больше 20 тысяч рублей в среднем требуется родителям на подготовку ребенка к школе в этом году. Это выяснили социологи, рассказал ТАСС представитель ВЦИОМа Павел Лебедев:
-Средние расходы на одного школьника к 1 сентября в этом году составили 21 тысячу 135 рублей. Основная часть трат приходится на покупку школьной формы, «сменки» и так далее — 10 тысяч 196 рублей. 63% в последние пять лет тратили деньги именно на покупку школьной формы. Помимо школьной формы россияне назвали траты на покупку тетрадей и пеналов — 2 тысячи 761 рубль и рюкзаков — 2 тысячи 531 рубль. Россияне понимают, что большая часть расходов, связанных с обучением ребенка в школе, должна оплачиваться за счет собственных средств родителей. Так, значительно снизилась доля тех, кто считает, что такие расходы, как подарки учителям, дополнительные занятия по основным предметам, учебно-методические материалы, должны быть оплачены за счет бюджетных денег
Согласно опросу, у 50% родителей сборы ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 31 августа 2018 | 15:15
Из года в год снарядить дитя для "бесплатного" образования все стабильнее и стабильнее! И вам ещё повезет если оно из прошлогодних сандалий пока не выросло
andreyoo 31 августа 2018 | 15:35
tvitov66: "...снарядить дитя для "бесплатного" образования..."
--- А что где-то когда-то в какой-то стране было, чтоб из бюджета оплачивались и ручки и тетрадки и одежка с обувкой в которых ребенок добирается до школы?
И если например, школьную форму отменить, родители смогут детей в школу голышом отправлять и на этом здорово экономить?
И если дите выросло из прошлогидних сандалий, новые придется покупать независимо от того ходить оно в школу или нет, не так ли? Или опыт вашего детства научил вас иному?
Прекратите дежурно стонать, вы унылы.
Читайте, в заметке же явно сказано 50% вообще не испытывают финансовых трудностей со сборами детей в школу. У 50% видимо есть, какие-то ;-)
fig_vvam 31 августа 2018 | 15:18
20 тысяч рублей требуется только для того, чтобы ребенок не пошел в школу голым.
На все остальное требуется еще столько же.
Школьные поборы растут каждый год.
-------------
Основные жалобы родителей касались поборов: при поступлении в первый класс, на учебники, охрану (люди возмущались, что им приходилось её оплачивать), на ремонт школы или детсада, на канцтовары и различное оборудование. Кроме этого, поступила дополнительная информация: о прокате (возмездном) учебников в библиотеках некоторых школ, плате за обслуживание в столовых, взносах или отработке на благоустройство территорий учреждений.
Теперь представим, что детей в семье 2-3. И на что жить при зарплате родителей в 15-20 тысяч,
andreyoo 31 августа 2018 | 15:37
Как подсказывает опыт, чем старше дети, тем дешевле их собрать в школу.
Это у первоклашек костюмчики, ранцы, пеналы, бантики, букетики ... У старшекласскиков - "ручка у меня с прошлого года осталась, а карандаш я на полу найду..."