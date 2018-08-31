Больше 20 тысяч рублей в среднем требуется родителям на подготовку ребенка к школе в этом году. Это выяснили социологи, рассказал ТАСС представитель ВЦИОМа Павел Лебедев:

-Средние расходы на одного школьника к 1 сентября в этом году составили 21 тысячу 135 рублей. Основная часть трат приходится на покупку школьной формы, «сменки» и так далее — 10 тысяч 196 рублей. 63% в последние пять лет тратили деньги именно на покупку школьной формы. Помимо школьной формы россияне назвали траты на покупку тетрадей и пеналов — 2 тысячи 761 рубль и рюкзаков — 2 тысячи 531 рубль. Россияне понимают, что большая часть расходов, связанных с обучением ребенка в школе, должна оплачиваться за счет собственных средств родителей. Так, значительно снизилась доля тех, кто считает, что такие расходы, как подарки учителям, дополнительные занятия по основным предметам, учебно-методические материалы, должны быть оплачены за счет бюджетных денег

Согласно опросу, у 50% родителей сборы ребенка к 1 сентября вызывают финансовые трудности.