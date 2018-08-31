Министр просвещения Ольга Васильева предлагает запретить использование смартфонов в школах
Министр просвещения Ольга Васильева предлагает запретить использование смартфонов в школах. На всероссийском родительском собрании она отметила, что рано или поздно мы придем к тому же, что уже сделали во Франции. Там использование гаджетов в школьных классов запрещено на законодательном уровне до 9-го класса.
Васильева напомнила, что сейчас этот вопрос решают сами образовательные учреждения, в некоторых школах уже есть специальные ящики, куда ученики складывают смартфоны.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 31 августа 2018 | 15:12
Нужно ещё запретить, косметику, серёжки, молнии, липучки и джинсы - так будет еще скрепоноснее
y20160414 31 августа 2018 | 15:52
tvitov66:
Вы забыли про запрет в школах наркотиков – этанола и никотина. Вот это будет скрепа!
stebinmaku 31 августа 2018 | 15:16
От смарта в фоне отлучён, школяр уже не так умён -
Сложить-помножить два числа в уме не состоянии он
Он удручён, опустошён, затвититься не может он,
И как заправский наркоман, на чувство ломки обречён..
stebinmaku 31 августа 2018 | 15:42
Комменты радуют, особенно вот это: "вааще, книги запрелить", "и таблицу умножения".
А зачем? - книги они и так не читают, и таблицу умножения не знают ))
skvorec58 31 августа 2018 | 15:48
Ну да конечно, нельзя снимать недоумков учителей, коих в школах пруд пруди.
waytothesun 31 августа 2018 | 15:17
да и гражданам они не нужны
надо, вааще, книги запретить и сжечь окромя библии, разумеется
tvitov66 31 августа 2018 | 15:28
waytothesun: ещё Коран оставить, а то каДыркин начнет возмущаться
barssuk 31 августа 2018 | 15:20
И гусиными перьями начинать писать
gvs 31 августа 2018 | 15:21
barssuk: И ходить исключительно в лаптях. А образование ограничить 4-мя классами ЦПШ )))
bear123581321 31 августа 2018 | 15:21
Запретить электричество и таблицу умножения.
Береста, лучина и розги.
cromwel 31 августа 2018 | 15:21
И уроки начинать с молитвы. И иконки на шею каждому.
tv_victim 31 августа 2018 | 15:24
Конечно эта министерша та еще ретроградка. Но именно в этой инициативе ее нужно поддержать! Представляете, каково преподавателю в школе, когда он пытается донести до учеников разумное, доброе и вечное, а они уткнулись в смартфоны и смотря черти что, даже порнуху. Или просто тупо стримят в сеть свои выходки в классе? Лично я был бы рад, если бы смартфоны были реально запрещены в школах. Пришел - сдал, уходишь - забери. Поймали - наказали. Причем наказания должны быть реальными. Сначала предупреждение, не понял - штраф. Не действует - исключение из школы и перевод в спецшколу. Не доходит - исключить и оттуда и пусть всю жизнь ямы копает или улицы метет, раз такой дебил!
yazva_sibirskaya 31 августа 2018 | 15:24
Она бы и школьников запретила, да не может.
ivar1964 31 августа 2018 | 15:33
Какие-то мелочи предлагают все эти министры, депутаты и прочие достойные лица. Надо решать все сразу и навсегда. Остановить технический прогресс!!! Вот это настоящая задача, достойная великого государства и великого народа! Аллилуйя!
y3emen1 31 августа 2018 | 15:37
ivar1964: так это совсем просто, отключить на фиг электричество, и пожалуйте в каменный век
thrombus 31 августа 2018 | 15:34
Какие ящики? Идиоты что ли? А как ребенку дозвониться?
wasielna 31 августа 2018 | 15:46
thrombus: Ящик в классе. В классе идет урок. Слушать надо и работать на уроке. Звонки делать на перемене.
y20160414 31 августа 2018 | 15:49
thrombus:
И впрямь идиоты. А как дозвониться судье в процессе судебного заседания? Понавводили запретов, игнорируют прогресс, тупые ретрограды.
Кстати, не пора ли ввести уголовную ответственность за выключение мобильников по ночам под надуманным предлогом «спать мешают»?
y20160414 31 августа 2018 | 15:38
Глупость какая! Запрещать нужно уроки (а ещё лучше – и учителей) в то время, когда ученики пользуются смартфонами.
idshoohov 31 августа 2018 | 15:41
Запретить, штрафовать, посадить ...
cipherman2 31 августа 2018 | 15:45
Солидарен!
kessara 31 августа 2018 | 15:51
а кроме как запрещать и ни пущать они на что-нибудь способны?