Министр просвещения Ольга Васильева предлагает запретить использование смартфонов в школах. На всероссийском родительском собрании она отметила, что рано или поздно мы придем к тому же, что уже сделали во Франции. Там использование гаджетов в школьных классов запрещено на законодательном уровне до 9-го класса.

Васильева напомнила, что сейчас этот вопрос решают сами образовательные учреждения, в некоторых школах уже есть специальные ящики, куда ученики складывают смартфоны.