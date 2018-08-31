СКР проведет еще один совместный осмотр разбившегося под Смоленском самолета с представителями польской стороны

Следственный комитет России проведет еще один совместный осмотр разбившегося под Смоленском самолета с представителями польской стороны. Как сообщила сегодня официальный представитель СК Светлана Петренко, об этом просят члены правительства Польши. Между тем, российские следователи уже определились с тем, что стало причиной крушения.

Петренко подчеркнула, что к тем же выводам, что и следователи, пришли эксперты межгосударственного авиационного комитета.