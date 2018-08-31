СКР проведет еще один совместный осмотр разбившегося под Смоленском самолета с представителями польской стороны
Следственный комитет России проведет еще один совместный осмотр разбившегося под Смоленском самолета с представителями польской стороны. Как сообщила сегодня официальный представитель СК Светлана Петренко, об этом просят члены правительства Польши. Между тем, российские следователи уже определились с тем, что стало причиной крушения.
Петренко подчеркнула, что к тем же выводам, что и следователи, пришли эксперты межгосударственного авиационного комитета.
Комментарии4
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kottigr1 31 августа 2018 | 15:16
Причем здесь осмотр, если Путин не отдает Польше остатки самолета, которые являются собственностью Польского государства ?
uyar11 31 августа 2018 | 15:37
kottigr1: Зачем им останки самолёта-не надо им останки.
Они и без них прекрасно обходятся-дистанционно нашли в них взрывчатку.
А если получат останки,то найдут там ещё полоний и новичок.
Вот поэтому и не отдадут пшекам самолёт никогда.
gonduras_on_colyma 31 августа 2018 | 15:43
uyar11: Это да, удило, с репутацией вашей феодальной помойки другого и не будет.
Что до поисков, то здесь надо к вашим высокодуховным ментам: они 7 месяцев искали Навального, который всё это время жил по адресу прописки, за исключением месяца, который провёл в кутузке.
А за этот самолёт путирасты ещё ответят.
Как и за МН-17.
Готовься, клоун в портянках.
kottigr1 31 августа 2018 | 15:45
uyar11: Думаете, что поляки умеют врать как Путин ?