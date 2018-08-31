Вашингтон не согласовывал с Москвой рассекречивание стенограммы телефонного разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона, который состоялся в 1999-ом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметим, что в документах, которые рассекретил Белый дом, упоминается Владимир Путин. Борис Ельцин объясняет Биллу Клинтону, почему выбрал имени его своим преемником.