Вашингтон не согласовывал с Москвой рассекречивание стенограммы телефонного разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона
Вашингтон не согласовывал с Москвой рассекречивание стенограммы телефонного разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона, который состоялся в 1999-ом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отметим, что в документах, которые рассекретил Белый дом, упоминается Владимир Путин. Борис Ельцин объясняет Биллу Клинтону, почему выбрал имени его своим преемником.
Комментарии20
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art_ 31 августа 2018 | 15:08
какой шок для всех. ельцин с 2 процентам рейтинга назначил преемника, практически царя. а остальные молча на это смотрели и еще 20 лет после этого, видимо, он же им его назначал.
kottigr1 31 августа 2018 | 15:20
art_: Горбачев дал россиянам Свободу, Ельцин сдал россиян в рабство чекистам, уничтоживших больше россиян чем кто либо за всю историю России.. При этом в РФ Горбачев - предатель, а Путин - герой. Страна с вывихнутым разумом !
romashka__ 31 августа 2018 | 15:23
Ельцин накормил страну. Не забывайте об этом.
А Пескову лучше молчать, чем говорить, как и его шефу.
suren_112 31 августа 2018 | 15:31
romashka__:
Так накормил, что Россия теряла в год по миллиону граждан, естественный прирост был резко отрицательный.
kottigr1 31 августа 2018 | 15:38
suren_112: Россия при Ельцине теряла людей в связи с тем что они просто уезжали из страны.. Границы наконец то окончательно открыли и у жителей России появилась возможность самим определять где им хочется жить. Значительного увеличения смертности в его период не было отмечено..
kottigr1 31 августа 2018 | 15:36
romashka__: Кто же кормил страну до Ельцина ?
suren_112 31 августа 2018 | 15:24
kottigr1:
Свободолюбивые россияне при демократии и либеральном произволе вырождаются, чахнут, спиваются и вымирают. Демократия противопоказана и другим православным славянам, что мы сегодня и наблюдаем в братской Украине.
kottigr1 31 августа 2018 | 15:43
suren_112: Чехи, болгары, хорваты, скоро и украинцы прекрасно живут в Европейском цивилизованном союзе.
art_ 31 августа 2018 | 15:31
kottigr1: с такой логикой только царей и иметь - как может человек в рейтингом 2% назначить преемника? только людям. у которых иметь царя - это норма. соответственно. заслуживают
suren_112 31 августа 2018 | 15:34
art_:
Ты читать умеешь? Сказано же, что Ельцина чекисты готовы были выкинуть на растерзание голодным толпам россиян, если бы он не назначил нашего человека, а назначил вашего, например Немцова.
art_ 31 августа 2018 | 15:38
suren_112: у него было 2% и он не мог никого назначать. народ выбирал. хотел, выбрал бы другого, но не захотел.
suren_112 31 августа 2018 | 15:21
art_:
Ельцина наши чекисты заставили назначить Путина преемником, иначе скормили бы его разъяренной от демократического беспредела толпе.
art_ 31 августа 2018 | 15:28
suren_112: начальнтков этих чекистов ельцин менял раз в год, как они могли его заставить что-то сделать? 98% чекистов что ли в народе?
suren_112 31 августа 2018 | 15:36
art_:
Чекисты не обязательно должны быть во власти, чтобы скормить Ельцина голодным озверевшим от демократии россиянам.
art_ 31 августа 2018 | 15:43
suren_112: да? а почему именно чекисты, а не к примеру бухгалтера? они тоже были недовольны, как и 98%. и их тоже ельцин менял как перчатки, как и чекистов. 5 директоров фсб при нем поменялось
kottigr1 31 августа 2018 | 15:47
art_: А как чекисты смогли убрать Горбачева и подсунуть россиянам Ельцина ? Вот и здесь так же..
art_ 31 августа 2018 | 15:50
kottigr1: kottigr1: неужели? я же говорю, - с такой логикой только царя и иметь, его можно подсунуть даже с 2% рейтинга, как у горбачева с ельциным
mozhem_povtorit 31 августа 2018 | 15:13
art_: Круто. Американцы с Ельциным назначили нам царя, лишив народ выборов. А теперь мочат его вместе со всей страной...
suren_112 31 августа 2018 | 15:27
mozhem_povtorit:
Американцы, как представители высшей расы, имеют полное право командовать вами, расовонеполноценными славянами. Украина практически колонией стала. И как бы Путин не выворачивался, американцы все-равно насадят свою демократию и русской вате. Сделают Навального президентом, и установят прямое американское управление.
gregor 31 августа 2018 | 15:32
Когда будет рассекречена переписка Путина ....скажем с .... Берлускони , вот где будет интересно .... . :-" Ты Володя вчера сколько кинул .... ,да ,молодец ,а я только две .