Власти Челябинска не хотят устанавливать табличку в память о массовых расстрелах

Появление подобного знака якобы дискредитируют полицию.

Мемориальная табличка с середины 90-х находилась на фасаде здания, где располагалось региональное управление НКВД. В тексте упоминались расстрелы безвинно репрессированных. Памятная доска провисела несколько лет, а потом пропала. Восстанавливать ее чиновники не хотят, дабы не искажать историческую действительность.

Тот самый дом сейчас принадлежит челябинскому МВД. В используемых в настоящее время Главным управлением зданиях фактически какие-либо репрессивные действия физического характера не производились, цитирует газета «КоммерсантЪ» ответ городской администрации. По мнению властей, табличка может вызвать безосновательные ассоциативные представления граждан о деятельности органов внутренних дел, в то время как правительством приложены немалые усилия для укрепления авторитета полиции.

Представители местной краеведческой группы обращались ранее в МВД и ФСБ, но, по их словам, получали отписки.