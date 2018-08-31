Власти Челябинска не хотят устанавливать табличку в память о массовых расстрелах
Появление подобного знака якобы дискредитируют полицию.
Мемориальная табличка с середины 90-х находилась на фасаде здания, где располагалось региональное управление НКВД. В тексте упоминались расстрелы безвинно репрессированных. Памятная доска провисела несколько лет, а потом пропала. Восстанавливать ее чиновники не хотят, дабы не искажать историческую действительность.
Тот самый дом сейчас принадлежит челябинскому МВД. В используемых в настоящее время Главным управлением зданиях фактически какие-либо репрессивные действия физического характера не производились, цитирует газета «КоммерсантЪ» ответ городской администрации. По мнению властей, табличка может вызвать безосновательные ассоциативные представления граждан о деятельности органов внутренних дел, в то время как правительством приложены немалые усилия для укрепления авторитета полиции.
Представители местной краеведческой группы обращались ранее в МВД и ФСБ, но, по их словам, получали отписки.
Комментарии19
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echomazy__etnopomoyka 31 августа 2018 | 15:07
Табличку будет штамповать ИП " Пархом и Ко"?
kottigr1 31 августа 2018 | 15:14
echomazy__etnopomoyka: О-бал-деть ! .. Власти Челябинска совершенно серьезно считают нынешних полицейских преемниками гулаговских мясников... Иначе невозможно объяснить каким образом таблички в память о массовых расстрелах могут дискредитировать нынешних правоохранителей. Получается что именно сами власти Челябинска наносят оскорбление чести мундиров нынешней полиции...
tvitov66 31 августа 2018 | 15:10
Расстреливали НКВД, а дискредитировать должно полицаев? Где логика? В чём смысл?
zdes_vam_ne_tut 31 августа 2018 | 15:13
tvitov66: народная мудрость гласит: "знает кошка, чьё мясо съела" и "на воре шапка горит"
drgonish 31 августа 2018 | 15:35
tvitov66:
[Расстреливали НКВД, а дискредитировать должно полицаев?]
Там же ясно написано: чтоб "не искажать историческую действительность".
zztop1960 31 августа 2018 | 15:45
drgonish: чтоб "не искажать историческую действительность". ??? Не удивлюсь . что вскоре. в России обьявят . что Гулага не было , не было репрессий, раскулачивания, голода, депортаций народов, расстрелов, Катыни, пакта Молотова-Рибентроппа и т.д. , а кто об этом заикнётся - враг народа и экстремист
oleg_andreevich 31 августа 2018 | 15:12
Всегда удивляло, как современные чиновники торопятся ассоциировать себя с режимом Сталина.
piterrr 31 августа 2018 | 15:14
А что, разве мусорил и чекистов как-то ещё можно дискредитировать?!
bonhoeffer 31 августа 2018 | 15:17
Теперь ясно о каком "вставании с колен" идет речь.
tv_victim 31 августа 2018 | 15:17
Ну так бы и написали тогда на памятнике, мол так и так, здесь расстреливали и мы этим гордимся. И всегда готовы повторить. Вот и все.
eduard53 31 августа 2018 | 15:24
Идиоты! Как раз тупое нежелание видеть правдивую (пусть и горькую) историческую табличку о злодеяниях предшественников и дискредитирует нынешних полицаев.
Кто бы объяснил тупорылым?
uryden 31 августа 2018 | 15:27
Надо восстановить табличку.
А рядом повесить табличку со списком стукачей.
Но боюсь, что там предки всей нынешней либеральной интеллигенции окажутся.
ramses333 31 августа 2018 | 15:38
uryden: Скорее там твои дедушка с бабушкой
zztop1960 31 августа 2018 | 15:48
uryden: Это Никонов либеральный интеллигент , внук Молотова , у которого руки по локоть в крови ?
pionerka Зинаида Сацкая 31 августа 2018 | 15:31
Память о расстрелах - это искажение истории. До этого даже Оруэлл не додумался. его фантазии зватило лишь на ВОЙНА — ЭТО МИР; СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО; НЕЗНАНИЕ — СИЛА.
ramses333 31 августа 2018 | 15:33
После реакции властей Челябинска полицию дискредитирует именно отсутствие этой таблички. Табличка бы отсекала прошлое спецслужб от их настоящего. Её отсутствие, напротив, подчеркивает преемственность тех "добрых" традиций. Правильно тут написали в комментах: "Знает кошка, чье мясо съела".
gregor 31 августа 2018 | 15:42
Власти Челябинска не хотят устанавливать табличку в память о массовых расстрелах
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Племя вертухайское , после селекции упыря сталина , чувствуют себя прекрасно и являются большинством электората .
Можем повторить ,невежество предлагает .
Поэтому и таблички не устанавливают , ждут приказа Путина повторить .
vargor 31 августа 2018 | 15:44
Так называемая либеральная публика готова сегодня расстрелять и развесить на столбах всех людей имеющих иные взгляды. Посмотрите, как в комментариях всякие "ромашки" еле сдерживаются, а другие открыто проявляют ненависть к русским и России. А тут лицемерно льют крокодиловы слёзы по расстрелянным в прошлом веке.
josephine 31 августа 2018 | 15:52
НЕбезосновательные ассоциативные представления граждан о деятельности органов внутренних дел