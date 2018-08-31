Владимир Путин в ближайшее время внесет в Госдуму поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста
Владимир Путин в ближайшее время внесет в Госдуму поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста. Рабочая группа обязана их учесть, — сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Окончательный пакет документов рабочая группа должна подготовить к 25 сентября.
Комментарии9
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sokal123 31 августа 2018 | 14:43
Внесет...подарил пятерочку и женщинам и мужчинам. Остальное лепет вора.
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 14:56
Принимаю ставки на результаты голосования дуРцев по правкам презика ... причём в НЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, какими именно они окажутся :-))))
zdes_vam_ne_tut 31 августа 2018 | 15:00
johnbmw: //Принимаю ставки на результаты голосования...//
а что, возможны какие-то варианты, кроме 450-0-0 (за-против-воздержался)?
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 15:32
zdes_vam_ne_tut: ИМЕННО потому и :-)))))))))))))))
tv_victim 31 августа 2018 | 14:45
Скорее бы! А то повадились до пенсии доживать! Одни убытки государству.
johnbmw Евгений Большаков 31 августа 2018 | 14:57
tv_victim: ... и не говори! СОВЕСТЬ совсем потеряли :-(((((
yralez 31 августа 2018 | 14:51
Может еще кто нибудь помрет и не удастся набрать голосов ?
Как один недавно окочурившийся, желал нам без пенсий помереть.
Дай то Бог.
timber_head 31 августа 2018 | 14:58
yralez: Он добровольно отказался от пенсии и до последнего дня, несмотря на "затянувшуюся болезнь", героически выполнял обязанности депутата и зампреда Госдумы, довольствуясь только депутатской зарплатой, депутатскими льготами и депутатской столовкой. Героический человек!
natalia2108 31 августа 2018 | 15:10
А чьи интересы представляет Госдума вместе с Володиным? Происходит наступление государства на людей полным фронтом, а защитить народ некому. В бараний рог сворачивают и при этом требуют, чтобы мы радовались. Да после этого и Медведев с его запоями кажется единственным живым человеком там.