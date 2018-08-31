Владимир Путин в ближайшее время внесет в Госдуму поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста. Рабочая группа обязана их учесть, — сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Окончательный пакет документов рабочая группа должна подготовить к 25 сентября.